DOKUMENTARAC OKUPIO MUŠKARCE SA NAJVEĆIM POLNIM ORGANIMA: Šokantne ispovesti otkrile istinu - to nije DAR, VEĆ HENDIKEP!

Muškarci u dokumentarcu otkrivaju kakve probleme imaju zbog veličine svoje alatke, toliko da im je najveća želja da se podvrgnu operaciji smanjenja polnog organa.

Izvor: Instagram/do_it_like_andy

Dokumentarac "Moja velika k**a" okupio je muškarce sa najvećim polnim organima koji su u svojim ispovestima otkrili sa kakvim se poteškoćama suočavaju. Neki od njih, ovaj "dar" uspeli su debelo da unovče, dok se pojedini žale na ogromne probleme na poslu, komplekse druge prirode i nemogućnosti da opstanu u ljubavnoj vezi.

U ovom dokumentarcu prikazana je realnost velikog penisa - mišljenje da ga svaki muškarac želi je mit. Tako 39-godišnji Met otkrio da je imao problema onoliko koliko ljudi ne mogu ni da zamisle. Njegov penis je dugačak 29 centimetra, a najveći problem je što ne može da održi emotivni odnos sa devojkom na duže staze. Kada je u potpunoj erekciji, ženama je teško da podnesu.

"Biti obdaren privlači pažnju, ali ne i ljubav. Mislim da je to više hendikep, jer to nije nešto što možete samo tako reći. Ako to govorite, malo ste ljigavi, a ako to ne iznesete, to donosi komplikacije", rekao je i dodao da većina žena želi da proba seks na jednu noć, čisto kako bi imale seksualno iskustvo sa velikim polnim organom.

"Svaka pažnja koju dobijem je zbog moje veličine, a ako nije od prave osobe, uopšte me ne zanima", rekao je i dodao da ne postoje prezervativi za njegovu veličinu. Zbog toga je nebrojano puta navlačio preuske kondome, toliko da počinje da mu se vrti u glavi. Osim toga, Met je priznao da su mu problemi toliko postali veliki, da bi voleo da ode po nož i podvrgne se operaciji smanjenja polnog organa.

Izvor: Instagram/do_it_like_andy

"Uvek sam se pitao da li bi bila dobra ideja uraditi smanjenje. Ne vidim zašto ne bih razmislio o gubitku 10-ak centimetara, mislim da bih bio mnogo bolje", rekao je i priznao da je na kraju odustao od operacije zbog brige o tome da li će zahvat biti težak.

U ovom dokumentarcu jadali su se i drugi muškarci. Neki od njih su uspeli dobro da unovče svoje alatke, dok drugi i dalje imaju samo probleme. Džo je jedan od onih koji zbog polnog organa nije dobio posao. Njegov penis je dugačak 25 centimetara i kako kaže, na razgovoru za posao su mislili da ima erekciju. Ono što je zanimljivo, to je da je ovaj muškarac priznao da je nosio poseban donji veš kako bi "sve bilo na mestu".

"Deblji je od moje podlaktice. Rukom mogu lako da uhvatim celo zglob, a svoj penis ne mogu", rekao je Džo.

Pogledajte delić ovog dokumentarca: