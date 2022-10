LJUDI ZBOG OVE BOLESTI PADAJU U DEPRESIJU, DRUGI BEŽE OD NJIH: Nije zarazna, problem je kad zahvati GENITALIJE!

Psorijaza je bolest od koje pati 150.000 populacije u Srbiji, a u nastavku saznajte kako izgledaju simptomi i koji su najčešći uzroci za njen nastanak.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Čak 150.000 Srba ima psorijazu, a u svetu ta brojka premašuje cifru od 125 miliona obolelih. Teške komplikacije od ovog oboljenja mogu da povećaju rizik od infarkta ili deformiteta ako zahvati zglobove i kičmu. Kako se ova bolest leči, kako da prepoznamo simptome, kome da se obratimo, da li je pacijentima u Srbiji dostupna najnovija biološka terapija i da li je stres jedan od okidača za ovu bolest, otkrio je u "Uranku" dermatolog dr Predrag Majcen na K1 Televiziji.

Kako je objasnio, najveći problem kod pacijenata koji imaju psorijazu je psihički uticaj. Kožno oboljenje menja fizički izgled, ljudi misle da je psorijaza zarazna i samim tim se pogoršava stanje obolelog.

"Psorijaza je po definiciji jedno hročnino oboljenje, autoimuno oboljenje, gde faktički sam organizam stvara antitela i dovodi do promene, najčešće po koži. Može da zahvati zglobove i to su komplikacije. Ono što je problem kod pacijenata, to je da ta bolest ipak deluje psihički. Ljudi kad imaju kožne promene, to ih opterećuje u komunikaciji sa ljudima, ali glavna stvar je da ako se kožne promene pojave, ne treba lutati. Odmah se javite dermatologu", rekao je dr Majcen i otkrio šta su najčešći uzroci nastanka:

"Može biti više stvari. Nekada mogu biti razne infekcije, recimo bakterijske, upala grla, pluća, nekada virusne, nekada lekovi, naročito stres, psihičke traume ili genetika ako je neko u porodici imao psorijazu. Mislim da se još uvek ne zna ko više oboleva, žene ili muškarci, ali može se javiti kod deteta, a i kod starijih osoba", rekao je dermatolog.

"Psorijaza nije zarazna bolest, ali meni je žao naših pacijenata jer je zaista dokazano da oni imaju psihičkih problema. To su pacijenti koji mogu da pate od depresije, mogu da imaju formu anksioznosti, razne stresove i strahove zbog kojih se povlače u sebe. Kod tih pacijenata je dokazano da postoji fenomen stigmanizacije. Znači da vas okolina ne razume, a vi dodatno patite. Došlo je vreme da je fizički izgled dominantan, a u svetu je dokazano da čak 5 odsto pacijenata pokuša samoubistvo. Taj nivo opterećenja je isti kao kod ljudi koji boluju od drugih, težih bolesti", rekao je doktor i dodao:

"Mi kažemo da je kod naših pacijenata poremećen kvalitet života. Lokacije koje su nezgodne. Ako su promene na dlanovima i stopalima, tu koža puca, sputava vas u bilo kom fizičkom radu. Ako su promene na stopalima, onemogućava vam hodanje, odlazak na bazen, u teretanu. Ako ih neko pita 'šta ti je to', to pacijentima deluje kao negativna povratna sprega", rekao je doktor.

LEČENJE

"Biološka terapija je najefikasniji vid lečenja. Kod nas se primenjuje u poslednjih par godina, pokazalo se u svetu i kod nas da je kvalitetna. Tu se primenjuju dva leka u obliku vakcine. Jedan lek se daje prvih pet nedelja jednaput nedeljno pa na mesec dana, a drugi lek se daje prvi put na mesec dana, pa na tri meseca i tako do daljnjeg. Mi se nadamo da ćemo dobiti savremeniji lek, ali sa ovim imamo zaista pozitivno iskustvo", rekao je doktor i objasnio da psorijaza povećava rizik od nastanka drugih bolesti.

"Problem je što je to autoimuna bolest. Svako od nas ima slabu tačku. Nekom to mogu da budu kardiovaskularne bolesti, znači pojava infarkta, šloga, neko može da ima probleme sa organima, sa plućima. U svakom slučaju savetuje se zdrav način ishrane. Treba izbegavati suhomesnato. Neki pacijenti konzumiraju alkohol, a on i pušenje delujžu na bolest. Ukoliko su promene manje, mi dajemo lokalne preparate. Ukoliko je zahvaćena veća količina kože, postoje određeni lekovi. Ako nešto od ovoga ne pomaže, a zahvaćena je veća količina kože ili genitalije, što je teško održavati, savet je da se primeni biološka terapija", rekao je doktor.