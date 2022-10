PAROVI KOJI SE RAZBIJAJU OD SE*SA IMAJU JEDNO ZAJEDNIČKO - OVAKVE ŽENE! Od njih zavisi TEMPO, ali nije ono što mislite!

Koji parovi češće vode ljubav? Iznenadićete se kad čujete od čega učestalost intimnih odnosa zavisi!

Izvor: Sanja_85/Shutterstock.com

Gotovo svako istraživanje koje se bavilo time šta muškarci žele da žene rade tokom intimnih odnosa, završilo se uvijek istim zaključkom – jači pol želi da dame budu te koje su inicirale seks. Pa ipak, studija objavljena u časopisu "Evolutionary Behavioral Sciences", otkrila je muškarci češće iniciraju seks i to više od tri puta u odnosu na žene.

A ovaj "manir", ispostavilo se je na štetu obje strane! Istraživači su otkrili da su oni parovi gdje su žene bile te koje su napravile prvi korak, češće imali intimne odnose.

Da bi utvrdili neke od faktora koji utiču na učestalost seksa u ozbiljnoj vezi, istraživači sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju (NTNU) anketirali su 92 para između 19 i 30 godina čije veze su trajale od svega mjesec dana pa sve do čak devet godina i obično su imali seks dva do tri puta nedeljno. Ključno pitanje je bilo šta je bilo to što je podstaklo žene da preuzmu inicijativu kada je u pitanju seks.

Oni su identifikovali dva najvažnija faktora: stav žene prema neobaveznom seksu i to koliko je inače strastvena. Ovo drugo - da će žena biti voljnija da napravi prvi korak ako je partner snažno privlači - i nije iznenađujuće. Zanimljivo je da su istraživači došli do zaljučka da one dame koje imaju otvoreniji pristup prema neobaveznom seksu, vjerovatnije će inicirati seks u vezi.

Profesor Lejf Edvard Otesen Kenar sa odeljenja za psihologiju NTNU, objasnio je da u ovom slučaju iniciranje intimnih odnosa zapravo "opisuje koliko žene razlikuju seksualne aspekte veze od odnosa i osjećanja koja gaje prema partneru".

Nalazi NTNU pokazuju da su žene otvorene za neobavezni seks pokazale "veću spremnost na kompromis u pogledu učestalosti odnosa, ako je on manje povezan sa izražavanjem emocija i kvalitetom veze". Ono što to u osnovi znači je da su ove žene rijeđe, recimo, uskratile seks kao oblik kazne zbog nepranja sudova ili kasnog dolaska kući. Zato je veća vjerovatnoća da će imati odnose sa partnerom, bez obzira na okolnosti.

Istraživanje iz 2017. godine je pokazalo da bi 90 odsto muškaraca starijih od 50 godina voljelo da žena napravi prvi korak. Zaključak je da su, kada žene preuzmu inicijativu u seksu, svi zadovoljni!