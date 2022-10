KAD ČUJETE ŠTA BIL GEJTS RADI U KUĆI I ČIME SE HRANI, ŠOKIRAĆETE SE: Ima 103 MILIJARDE $, a mnogi bi rekli da je PAPUČAR

Kako živi i šta jede Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi na svetu?

Osnivač i vlasnik Majkrosofta, Bil Gejts, jedan je od najbogatijih ljudi na svetu čije bogatstvo je procenjeno na oko 103 milijarde dolara, kontroverzni biznismen koji neretko šokira javnost svojim idejama o očuvanju klime, prirode i čovečanstva u globalu. Oblači se skromno, čak ni njegova bivša supruga Melinda, saputnik i partner u poslu, nikada nije polagala na glamur i luksuz. Reklo bi se da Gejts vodi vrlo miran život. O tome kako se hrani, šta mu pomaže da očuva "male sive ćelije", ako i kakve su njegove životne navike, ovaj bogataš je otkrivao diskretno, dajući tek poneku izjavu za medije.

Vilijam Henri Gejts III rođen je 28. oktobra 1955. godine u veoma bogatoj porodici. Njegov deda po majci, Džejms Vilard Maksvel, bio je predsednik banke, a otac uspešan advokat i osnivač K&L Gejtsa, multinacionalne korporacije za pravne usluge.

STROGOST I SLOBODA

Međutim, uspeh roditelja ne garantuje potomstvu nikakve posebne talente, a shvativši to, Gejts stariji i Meri Maksvel Gejts ozbiljno su se bavili podizanjem svog sina. Istina, njihovo vaspitanje mnogima može da izgleda veoma čudno, pa čak i okrutno, posebno po današnjim standardima.

U porodici Gejts konkurencija se podsticala u svemu, bilo da je reč o igricama, zajedničkim sportovima ili nečemu drugom.

"Pobednik je uvek bio nagrađen, a poraženi kažnjen", otkrio je jedan prijatelj porodice.

S druge strane, Bilovi roditelji nisu ograničavali njegovu slobodu, a on je od 13. godine mogao sve. Istovremeno, nije mu bilo dozvoljeno da napusti časove koji ga ne zanimaju, ako prethodno ne ostvai neki uspeh na tom polju. Roditelji ga nisu kažnjavali ako na neki način ne opravda očekivanja. Može s ereći da je odgajan u nekoj čudnoj mešavini strogosti i slobode.

Kao tinejdžer, Gejts je razvio strast za igranjem i tenisa i piklbola, nekoj vrsti sporta koji predstavlja mešavibu između tenisa i badmintona. Milijarder i danas igra piklball, što je dobrim delom zaslućno što je u odličnoj formi sa 67 godina.

Godine 1975. Gejts i njegov srednjoškolski drug Pol Alen osnovali su Majkrosoft, koji je brzo prerastao u jednu od vodećih svetskih softverskih kompanija. Bil Gejts nikada nije tvrdio da ima neki poseban talenat, ali je uvek veoma naporno radio na sebi. Međutim, uvek je bio uveren da osoba može da otključa potencijal svog mozga samo kada radi nešto zaista važno i nešto u čemu uživa.

FOTOGRAFSKO PAMĆENJE

"Neki ljudi kažu da imam ono što se zove 'fotografsko pamćenje', posebno kada govorim o temama koje me zanimaju, kao što su nauka i biznis. Lep kompliment, ali uopšte nije istinit", izjavio je jednom prilikom.

Da bi poboljšao pamćenje i kreativnost, ovaj biznismen preporučuje korišćenje prakse vizuelizacije opisane u knjizi "Mesečev korak sa Ajnštajnom - umetnost i nauka pamćenja" Džošue Foera. Sastoji se u tome da zamisli mesto koje čovek veoma dobro poznaje, kao što je sopstvena kuća, i tu "naseli" važna znanja, asocirajući ih na prostorije i predmete. To će vam, prema njegovim rečima, omogućiti da za nekoliko sekundi dođete do željenog sećanja.

Čitanje i učenje, prema Gejtsu, neke su od najvažnijih aktivnosti koje poboljšavaju mentalne funkcije. Čak i kao jedan od najbogatijih ljudi na planeti, čiji raspored je isplaniran u minut, on vodi računa da odvoji najmanje sat vremena dnevno za čitanje novih knjiga. Sa 67 godina, Bil Gejts pročita oko 50 knjiga godišnje, otprilike jednu nedeljno. Još jedna praksa koju preporučuje da biste razmišljali jasnije i efikasnije jeste č. On takođe ističe da ova tehnika u njegovom slučaju nema veze sa misticizmom.On veruje da je glavna prednost meditacije mogućnost da se odmaknete od svojih misli i sagledate ih sa strane i procenite ih iz drugog ugla. Gejts deset minuta meditira tri do četiri puta nedeljno.

KUĆNE OBAVEZE I PORODICA

Osnivač Majkrosofta se 1. januara 1994. oženio Melindom Frenč, koju je upoznao 1987. na poslu. Imaju troje dece: Dženifer Katarin (26), Rorija Džona (23) i Fibi Adel (20).

Porodica je oduvek bila važna Bilu Gejtsu, čak i kad je bio u najvećoj gužvi, uvek je odvajao vreme za razgovor sa decom i ženom. Od supruge Melinde se razveo pre godinu dana, a ova odluka je šokirala javnost. Ipak, dok su bili u braku, Bil nikada nije bežao od najobičnijih kućnih poslova.

"Ja perem sudove svakog dana", priznao je osnivač Majkrosofta 2014. Čudno, za njega je ovaj ritual, koji mnogi mrze, bio sastavni deo održavanja psihičkog zdravlja.

Prema Gejtsu, jednostavna i rutinska aktivnost poput pranja sudova nakon napornog dana omogućava vam da se oslobodite stresa i pripremite za spavanje. A nakon toga, da bi se dobro naspavao, milijarder preporučuje malo čitanja.

Gotovo da nema tačnih podataka o dnevnoj rutini Bila Gejtsa. Međutim, na osnovu različitih intervjua sa samim biznismenom i njegovim rođacima, zaključeno je da svakog jutra najmanje sat vremena vežba na traci za trčanje i pritom gleda video snimke sa treninga.

Kada je u pitanju hrana, ishrana milijardera bi se mogla nazvati "noćnom morom dijetetičara". Melinda je otkrila da njen bivši muž obično uopšte nije doručkovao, iako je sam tvrdio da se ujutru najede visokokaloričnim čokoladnim pahuljicama i da može da "smaže" celu kutiju odjednom.

Za večeru bi pojeo nekoliko čizburgera i dijet kolu, što se takože nikako ne može svrstati u zdravu ishranu. Osoblje hotela u kojima je odsedao je otkrilo da su njegove soba obično bile pune praznih limenki kole. U jednom ttenutku u mladosti je bio vegetarijanac, ali se kasnije vratio na hranu životinjskog porekla.