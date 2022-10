MNOGI OBOŽAVAJU VOĆKU KOJA MOŽE DA BUDE OTROVNA: Prije jela obavezno očistite OVAJ DIO - posljedice su opasne!

Da li ste znali da sjeme jabuke može da bude otrovno?

Jesen je sezona jabuka, često ih tad jedemo više nego obično, pravimo kolače i pite od njih, ali šta se dešava ako slučajno pojedemo njeno sjeme. Iako važi za zdravu grickalicu jer sadrži brojne benefite za zdravlje, ona u određenom momentu može vrlo lako da postane i nezdrava, tačnije otrovna. A evo i kada!

Jedan medicinski ljekar koji redovno informiše ljude o zdravlju na svom TikTok profilu, nedavno je podijelio i video u kojem objašnjava kako možemo da se otrujemo od sjemenke jabuke.

Poznato je da koštice jabuke sadrže sastojak koji se zove amigdalin. Osim jabuka, sadrže i bademi, koštice breskve, trešnje i kajsije. Razlika je u tome, što je ovaj sastojak netaknut potpuno bezopasan, međutim ako je sjemenka zgnječena, oštećena ili prožvakana i tako dospije u probavni trakt, amigaldin se raspada u hidrogen cijanid koji je veoma otrovan.

I sam doktor je rekao da jedno sjeme ne može da vam našteti, ali u ukoliko pretjerate sa unošenjem istog i to isključivo u enormnim količinama, može da dovede čak i do smrtnog ishoda. Manje količine cijanida mogu da uzrokuju glavobolje, mučnine, povraćanje, slabost i zbunjenost. A u najvećem riziku od trovanja cijanidom su djeca, upravo zbog manje tjelesne težine koje imaju. Imajte u vidu da jedna jabuka sadrži najviše do 20 sjemenki, te je uvijek bolje da ih prije jela ili pripreme nekog obroka otklonite!

Pogledajte i video u kojem doktor detaljno objašnjava: