SVI JE PLJUJU DA TO NIJE ZA ŽENU, A ONA SE NE ODVAJA OD KAMIONA! Muškarci kad je vide kako vozi, izvinjavaju joj se!

Ova žena prkosi svim pravilima da žene ne mogu da rade muške poslove!

Izvor: Facebook/PrintScreen

Da se danas sve više briše granica između muških i ženskih zanimanja, dokazale su mnoge žene koje su se odlučile da rade poslove karakteristične za jači pol. Među njima je i Loredana Zenea iz Engleske (28) koja već pet godina vozi kamion.

Za to vreme susrela se sa mnogobrojnim krtikama u vezi svog zanimanja, pogotovo što prema rečima mnogih, to nije nimalo ženstveno. Međutim ona je uspela da mnogima dokaže suprotno. Kako i sama kaže muškarci je najviše osuđuju pošto msile da ne ume dobro da parkira ili vozi kamion.

"Iako smatram da je moj posao zahtevan, postoje muški vozači kamiona koji me osuđuju zbog toga kako izgledam i što sam žena", rekla je ona.

Međutim, nakon što sedne u kabinu kamiona i uzme volan u svoje ruke, svi koji su je kritikovali brzo promene mišljenje, a kako je i sama rekla, najviše bi volela da ne mora da dokazuje svoje umeće. A za ovaj posao odlučila se zahvaljujući se dedi, te je ubrzo i krenula njegovim stopama.

"Moj deda je bio kamiondžija u Rumuniji i on mi je oduvek bio uzor. Sa njim sam provela deo svog detinjstva i on bi me svuda vodio sa sobom na putovanja koja nisu bila previše udaljena", rekla je ona za kraj.