VEZA SA ŽENOM KOJA VEĆ IMA DECU ILI NE? LJUDI SE PREPUCAVAJU: Izneli sav prljav veš, a samo u jednom slučaju kažite DA!

Jedan muškarac potražio je ozbiljan savet - da li treba da bude u vezi sa devojkom koja ima decu iz prethodnog braka!? A onda su usledili odgovori...

Izvor: Shutterstock

Upuštanje u vezu sa osobama koje već imaju dete ili decu iz prethodnog braka jedni prihvataju, drugi striktno odbijaju i ne mogu da zamisle sebe pored nekog sa ovakvom ljubavnom istorijom, dok ima i onih koji se nećkaju jer nisu sigurni šta ih čeka.

Upravo je jedan mušakarac zbog toga na internetu zatražio savete od ljudi koji su prošli kroz isto kako bi mu bilo lakše da donese odluku. On je napisao sledeće:

"Upoznao sam devojku od 28 godina koja ima dvoje dece iz prvog braka. Koji su vaši stavovi, razmišljanja? Je l ' bi vam smetala deca koja nisu vaša? Ima li neko da je u vezi ili braku s nekim ko ima decu s drugim?"

A zatim su usledili najiskreniji saveti i komentari ljudi kako bi pomogli ovom čoveku. Dok su jedni bili veoma zabrinuti i savetovali mu da dobro razmisli, bilo je i onih koji su ga bodrili u odluci da započne vezu sa njom.

"Ne. Ako je sve sa bivšim čisto nema problema. I ako si spreman dva puta da budeš tata", napisao je jedan korisnik, dok se druga korisnica nadovezala i smatra da se s nakon par godina sve to promeni.

"Iskreno mene bi više zanimalo koji je razlog njenog razvoda, pogotovo jer ima dvoje dece. Jesi siguran da je emotivno spremna za novu vezu? Nije to baš mala stvar…", zabrinuto ga je savetovao jedan muškarac. A onda je usledio jedan vrlo koristan savet:

"To najviše zavisi od nje, tebe i od toga kakvu ulogu očekujete da ti odigraš u životu dece. Tako da bi trebao stati, zapisati šta ti zeliš s tom decom (malo kontakta ili želiš da se posvetiš njima) i onda da raspraviš to s njom i vidiš da li se vaše vizije poklapaju. Ako se ne poklapaju - beži. Ako se poklapaju i dalje postoje šanse da to ne uspe. Takođe, razmisli da li želiš jednog dana svoju decu i da li bi ona bila spremna da rodi još jedno."

Na kraju je još jedan muškarac na osnovu svog iskustva udelio savet, te je i sam rekao da je bio sa ženom koja ima decu iz prethodnog braka, ali da se ne bi više nikada usudio:

"Ili ću biti ceo život sam ili ću naći neku bez klinaca. Osim toga šta koga briga šta ti odlučiš u životu. Ako si srećan, kao i ona i klinci, šta te briga šta drugi misle", napisao je on.

A šta vi mislite o ovome?