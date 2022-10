ŽESTOKO SAM VARALA I NIKAD ME NISU UHVATILI! Novinarka otkrila zašto žene ŠARAJU - svi su podjednako krivi za to!

Novinarka otkrila da je partneri nikada nisu uhvatili u prevari, ali i zašto je varala i kako je prestala sa tim!

Izvor: Shutterstock/BAZA Productions/Instagram/katewillswrites

Godinama se vodi rasprava o tome šta se sve podrazumijeva pod prevarom - da li samo spavanje sa drugom osobom ili se u to ubraja i dopisivanje ili razmišljanje o nekom drugom. Jedno je sigurno, prevara je bolno iskustvo i preko nje se veoma teško prelazi, a iako se pređe, povjerenje nikada ne može da se povrati i uvijek će postojati crv sumnje!

Novinarka brojnih svjetskih poznatih magazina i dnevnih listova, poput "Tajms", "Vogue" i "The Guardian", Kejt Vils, nedavno je komentarisala prevare - zašto dolazi do njih i ko je kriv za to. "Često volimo o aferama da razmišljamo iz ugla žrtve i počinioca, ali kada neko vara, to je mnogo više komplikovanije i svi koji su uključeni u nju imaju određenu odgovornost", započela je ona. Kao u svakoj grešci, prvo je potrebno priznanje. A novinarka je i sama objasnila na svom primjeru:

"Varala sam nekoliko puta, kao na primjer u klubu, a bilo je i nekoliko intimnih dodirivanja ili škakljivog dopisivanja. U početku mi je bilo zabavno, ali kasnije su me obuzele krivica i anksioznost, iako me partneri nisu nikada uhvatili u prevari", objasnila je ona i dodala da prema jednoj studiji, 96 odsto žena koje varaju partneri ne otkriju.

A onda je, kada se osvrnula na svoju prošlost, shvatila da je sve to bio signal da nešto ne valja u njenim vezama i da se njima polako približava kraj. Razlozi su, kako je i sama rekla, bili različiti - željela je da se osjeća poželjnom ili da osjeti kako je to kada je slobodna, a nekada joj je bilo dosadno sa partnerom.

Seksualni terapeut Ester Perel objasnila je fenomen prevare vrlo jednostavno. Kada imamo aferu, mi ne tražimo drugog partnera, već tražimo drugog sebe. A sada, novinarka Kejt se nalazi u srećnoj vezi i ne pomišlja na prevaru.