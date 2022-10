BEZ NJEGA MOJI SINOVI NE BI IMALI MAJKU, DAO MI JE DRUGU ŠANSU ZA ŽIVOT: Ženu 13 godina lečili "vodicama", BEZ DIJAGNOZE

Ispovest žena koja je 13 godina čekala na dijagnozu.

"Dugih 13 godina sam čekala da lekari otkriju šta znače moji simptomi, zašto sam stalno umorna i teško hodam. Već sam digla ruke od svega, a onda je neurolog predložio da uradim magnetnu rezonancu. Tek tada sam dobila dijagnozu - bila je multipla skleroza. Poslednjih šest meseci sam u remisiji, simptomi bolesti se povlače. Ovo 'pismo' je moj način da se zahvalim doktoru što mi je spasao život", otkrila je u veoma ličnoj ispovesti novinarka Lindzi Džej Karp koja je više od decenije trpela strašne tegobe, a bez nade da će konačno dobiti lečenje koje će ih odagnati.

Na tom presudnom pregledu koji joj je promenio život, neurolog joj je pokazao snimke i bele tačke ma mozgu, pa u jednoj rečenici otkrio od čega boluje.

"'Ovo su područja demijelinizacije', govorio je sigurno, kao da su 13 godina iscrpljujućeg umora, problema sa kretanjem i konstantnog bola, bez prave dijagnoze, samo veliki nesporazum. Vaša kičmena tečnost je pokazala znake upale. Ono sa čime se ovde suočavamo je multipla skleroza", rekao je doktor.

Lindzi je dalje opsiala kako se osećala u tom trenuntku:

"Ideja da je jedan jednostavan test pružio odgovor koji mi je nedostajao 13 godina izgledala je kao san."

Bila sam spremna na sve

Iznurena od bolova i umora, ali uporna da otkrije od čega boluje, Lindzi je bila spremna da otputuje daleko u potrazi za lekarom koji će nakon toliko vremena konačno otkriti od čega boluje.

"Moja potraga za dijagnozom odvela me je kod lekara čak četiri sata vožnje avionom od moje kuće. Do tada sam dobijala raznorazne savete koji bi trebalo da mi pomognu kod simptoma, od toga da je najbolje da pojačam vežbanje, preko psihoterapije, pa do 'čudotvornih' napitaka kao što je vodka sa malo soka od brusnice...", otkriva Lindzi i dodaje:

"Kada je prošlo 10 godina bez dijagnoze, lekari još uvek nisu mogli da odgonetnu od čega bolujem, pomislila sam: 'To je to'! Nikada neću saznati šta to uništava moje telo."

Lindzi je dobila spisak lekova - tableta, injekcija, infuzija i dugačku listu neželjenih reakcija i mogućih nusefekata. Osim ogromnog olakšanja što je konačno otkriveno od čega boluje, došli su veliki strah i strepnja.

"Da li ću moći ponovo normalno da hodam? Mogu li ove lezije da zarastu? Da li ću zauvek osećati ovakav umor u nogama?", pitala se. Toliko dugo je čekala na dijagnozu, ali ipak nije bila u potpunosti spremna da je prihvati.

Razmišljala je o vremenu kada je prolazila kroz nepotrebne i bolne preglede, sve zbog neznanja lekara.

"Setila sam se kako su mi lekari rekli da nemaju odgovore zašto mi telo propada i da jedino što mogu da uradim jeste da se borim da što duže ostanem živa."

Ali, dan kada je dobila dijagnozu, iako je postakao brojne strahove, za nju je bio nešto najbolje što joj se desilo. Konačno će dobiti terapiju i raditi na svom oporavku.

Uz podgovarajuću terapiju, Lindzino telo je počelo polako da se oporavlja. Upale su se povlačile, osećala se bolje i snažnije. Na početku ove godine, krajem marta, neurolog koji joj je postavio dijagnozu je rekao da se bolest povlači. Danas se Lindzi oseća dobro, drži bolest pod kontrolom, a doktor koji ju je spasio je otišao u penziju.

"Ovaj čovek mi je dao drugu šansu za život. Na dan moje poslednje infuzije u njegovoj kancelariji, predala sam mu pismo u kome sam mu zahvalila što mi je spasao život. Bez njega, sigurno bih i dalje bila bez dijagnoze, ne bih mogla da hodam. Bez njega moji dečaci ne bi imali majku", završila je dirljivu ispovest ova majka.

Simptomi multipla skleroze

Najčešći simptomi ove bolesti su: slabost, zamor, ukočenost, inkoordinaciju, drhtanje, nejasan govor, depresiju, spazam mišića, probleme sa ravnotežom, vidom, bubrezima i bešikom, seksualnom funkcijom, pamćenjem i misaonim tokom, ili je moguća kompletna paraliza. Vrlo često se javljaju i zamućen vid i klecanje nogu.