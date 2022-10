4 KLJUČNA PRAVILA DR FILGUDA ZBOG KOJIH SE NEĆETE UGOJITI: Razbio i najveću ZABLUDU - češći obroci nisu bolja opcija!

Doktor Saša Plećević, poznatiji kao doktor Filgud, oktrio je četiri ključna pravila od kojih zavisi da li ćete se ugojiti ili smršati.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Zbog ubrzanog tempa života, mnogi ljudi su navikli da jedu jednom ili dvaput dnevno. Kao najčešći odgovor našao se "manjak vremena", a godinama slušamo teoriju da je to nezdrava opcija kojom se metabolizam usporava. To je istina, ističe doktor Filgud, ali ni češći obroci nisu zdravija opcija.

Gostujući u emisiji "150 minuta" na Prvoj, dr Filgud je otkrio četiri ključna pravila od kojih zavisi da li ćete imati višak, ali i manjak kilograma. Ukoliko ih poštujete, kilogrami se neće tako nagomilavati.

"Nije dobro ni jedno, a ni drugo. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje doručak u 8 ujutru, užinu u 11, ručak u 14 časova, užinu u 17 i večeru u 20 časova, a onda ništa do 8 ujutru. Sve zavisi kad ko jede, to je do individualnog metabolizma. Da li imamo višak ili manjak kilograma zavisi od četiri stvari: šta jedemo, koliko toga jedemo, kada jedemo i na koji način je hrana pripremljena", rekao je dr Filgud i objasnio šta se dešava ako imate samo dva obroka dnevno.

"Suština je da ako jedete jedanput ili dvaput dnevno, to nije dobro. Gotovo sigurno je da ćete za večeru da unesete sve ono što niste uneli u toku dana. Pao vam je šećer, a kada vam padne, vama organizam nesvesno traži da odmah unesete ugljene hidrate. Uhvatite se za slatko i za večeru unesete mnogo više nego što je trebalo", rekao i dodao:

"Ako dugoročno preskačete obroke, metabolizam se usporava i onda sporo trošite ono što unesete. Tako se nagomilavaju kilogrami. Kada vam padne šećer, luči se hormon stresa koji čini da budete depresivni, neraspoloženi. Moja preporuka je da doručak bude oko 9 ujutru, užina oko 12, ručak oko 15 časova, večera oko 18 ili 19 časova i onda prekinuti. Potrebno je da pijete samo vodu ili čajeve bez šećera do sutra, a najbolje da legnete do 10 ili 11 uveče. San je jedan od važnih faktora za regulisanje kilograma", objasnio je.

Prema njegovim rečima, u ishrani je sve dozvoljeno, ali u vrlo umerenim količinama.

"Izbegavajte velike količine mlečnih proizvoda, ali umereno je sve dozvoljeno. Kada ručate, nemojte da mešate dva ugljena hidrata, čak i ako jedete ražani hleb. Najveća zabluda mnogih je da se gube masti ukoliko neko ne jede. To je daleko od istine, u tome će vam pomoći samo fizička aktivnost", objasnio je dr Filgud.