LJUDI REKLI KOJA JE IDEALNA RAZLIKA U GODINAMA! "Nije dobro iskustvo sa ovoliko starijim" - a savršeno je samo JEDNO!

Ljudi su odgovorili koja je idealna razlika u godinama između partnera!

Izvor: Shutterstock/Reddit/screenshot

Da su godine samo broj pokazali su mnogi primeri, kako kod običnih, tako i kod poznatih ljudi. Pa tako, najveću razlika među partnerima ubedljivo nose Ričard Gir i Alehandra Silva - čak 33 godine jaza postoji između njih.

Ali kako na sve to gledaju Srbi i koliko partner treba najmanje da bude stariji od vas kako bi to bilo društveno prihvatljivo, ali i kako ne bi kasnije postojale česte razmirice u vezi i braku. Upravo je jedan korisnik na popularnom forumu koji je mesto za davanje saveta i odgovora na mnogobrojne nedoumice, postavio sledeće pitanje:

"Koja vam je prihvatljiva razlika u godinama između partnera? Ona iznad koje ne biste išli?"

Odgovora je bilo raznih, a među prvima našao se komentar jedne devojke iz Beograda koja je napisala da je idealno da je žena starija dve, a mlađa najviše pet godina od partnera.

"Ne znam, ali nije bilo dobro iskustvo sa 15 godina starijom osobom, neki od problema u vezi bili su zbog razlike u godinama", napisala je druga korisnica.

"Mlađe ne želim, do sad mi se u iskustvu nisu pokazali dovoljno zrelo, iznad maksimalno pet godina mi je prihvatljivo", nadovezala se treća. Dok je jedan smatrao da je potpuno u redu biti stariji od svog partnera do sedam godina, a mlađi najviše četiri, drugi je rekao da je plus pet i minus dve godine od partnera skroz prihvatljivo.

"Bio sam sa jednom. Ja sam tada imao 25, a ona 18 i u jednom trenutku kad sam se napio rekoh sebi šta ja radim ovde sa ovim detetom", glasio je još jedan od komentara.

"Ako oboje imate više od 25 godina onda nije bitno, za sve ispod je prihvatljivo i savršeno godinu ili dve", zaključio je drugi za kraj diskusije.

A po vama, koja je prihvatljiva razlika u godinama između partnera?