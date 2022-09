PRAVILO NA POKRETNIM STEPENICAMA KOJE NIKO NE POŠTUJE: Ljudi zbunjeno raspravljaju - "Šta ćemo mi, DEBELI?!"

Na društvenim mrežama povela se rasprava o pravilu na pokretnim stepenicama koje mali broj ljudi poštuje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ako nikad niste hodali na pokretnim stepenicama, čak i kada ste u gužvi, svaka čast! Nećemo vas pitati koji ste tip - onaj koji mirno stoji i sačeka kraj "vožnje" ili onaj koji pretrči dok se vozi, već nešto sasvim drugo: da li ste znali za pravilo desne strane?

Ono podrazumeva da stojite na desnoj strani pokretnih stepenica, kako bi sa vaše leve strane mogli da prolaze ljudi koji su u žurbi. Ipak, jedno istraživanje je pokazalo da je bolje da niko ne hoda pokretnim stepenicama, a o ovoj temi raspravljali su korisnici Redita.

Jedan muškarac upitao je ostale korisnike kako je moguće da se samo kod nas ne poštuje ovo pravilo, već da se Srbi prosto "rašire i stanu".

"Da li sam ja jedini kojeg nerviraju ljudi na pokretnim stepenicama? Svuda u inostranstvu ljudi su naučeni da na pokretnim stepenicama stoje na desnoj strani i da ostane mesta na levoj strani za ljude koji žure. Kod nas ljudi stanu i rašire se i moraš svaki put da ih pipneš po ramenima da bi prošao. Ne mislim da treba sad da budemo kao svi, ali ipak smatram da treba da postoji neki red koji se poštuje. Šta vi mislite o tome?", glasila je objava.

Izvor: Reddit/screenshot

Usledili su brojni komentari korisnika:

"Brate, ljudi ne znaju da voze, a ti se pitaš za pokretne stepenice", "Ljudi ne znaju ni pešački da pređu", "Ti stojiš po strani da drugi prođu, ali šta ja da radim kad sam debeo? Nismo isti", "To pravilo 'desna strana za stajanje na pokretnim, leva za preticanje', uvek je jasno naznačeno na više mesta oko pokretnih stepeništa i to na metro stanicama i slično, gde se žuri. Ja ne znam gde to mi imamo, pa da imamo i prateći koncept", "Nikad u Srbiji nisam video to pravilo", pisali su korisnici.

Inače, postoje tvrdnje da hodanje na pokretnim stepenicama ne nanosi štetu radu, ali ljudi iz metro sistema u jednom kineskom gradu tvrde da je to daleko od istine. Oni ne preporučuju da se stoji samo na desnoj strani, a hoda po levoj, jer je oko 95 odsto pokretnih stepenica vremenom oštećeno samo na desnoj strani.

Razlog je neujednačenost, jer desna strana stepenica mora da nosi veću težinu ljudi za razliku od leve.