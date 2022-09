"KAKVE POMORANDŽE, OVO POVRĆE JE ČUDO ZA PREHLADE I VIRUSE": Dr Voja otkrio namirnice koje su BOMBA ZA IMUNITET u jesen!

Počinje vreme prehlada i virusa, a gastroenterolog dr Vojislav Perišić otkriva kako izgleda ishrana koja nas štiti u jesen.

Izvor: Prva TV

Početkom jeseni moramo da obratimo pažnju na imunitet i njegovo jačanje. Počela je sezona prehlada i virusa, a gastroenterolog dr Vojislav Perišić otkriva kako možemo da se sačuvamo.

Gostujući u "Jutru" na Prvoj, dr Perišić je objasnio gde najviše grešimo, koje namirnice su najbolje u ovo vreme i kako ćemo ojačati imunitet.

"Osnovna postavka kojom učimo studente je sledeća: kada dolazi jesen, to je vreme virusnih infekcija. Koja hrana utiče na povećanje ćelijskog imuniteta protiv virusa? Jedno jaje. Za doručak moramo da pojedemo makar jedno jaje. Ko pojede jaje, njemu ne treba nijedan drugi protein. Nije važno da li je kuvano ili prženo, to je svejedno", kaže dr Perišić i dodaje da treba da jedemo bundevu, naročito deca.

"Sve što je žuto od voća, misirača, ludaja i dunja. Beta karoten je snažni antioksidans, ali on samo gasi požar na nastupajuću virusnu infekciju. Bundevu treba jesti za užinu i pomešati je sa bananom, to je perfektno za decu! Možete da dodate malo cimeta, cimet kao dodatak je snažna antivirusna namirnica. Cimet dodajte deci starijoj od godinu dana", rekao je gastroenterolog.

Iako mnogi misle da su organizam obogatili vitaminima iz pomorandži, dr Perišić otkriva da je najbolja opcija zameniti ih jednom crvenom paprikom.

"Ko pojede jednu papriku dnevno, to je dnevna potreba vitamina C. Ne treba da jedete pomorandže, ananas i tako dalje, dovoljna je jedna crvena paprika. Ako unosimo dosta proteina i lipida, neće biti infekcija. Znate šta, kada nastupi infekcija, to je strahovita eksplozija oksidativnog stresa. Nama ne smeta virus kao virus, nego oksidativni stres. To rešavamo svežim voćem i povrćem", kaže dr Perišić i dodaje:

"Treba da jedemo tikvice, plavi paradajz, brokoli i najbolje je davati deci. Treba ih dodati u jela koja deca vole, malo po malo. Kupus je antioksidans, a najbolje je kad je kuvan. On je jedina biljka koja ima probiotsku bakteriju. Kad ga jedemo, unosimo mnogo antioskidansa, temperatura na kojoj se kuva ne uništava tu bakteriju", rekao je.