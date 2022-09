SE*S BEZ ORGAZMA JE ZA SLUČAJ ZA LEKARE: Dr Milošević otkrio koliko traje DOBRA AKCIJA - U filmovima koriste pilule!

Profesor Aleksandar Milošević govorio je o problemima u intimnim odnosima.

Poslednjih godina, a posebno od početka pandemije, govori se o tome kako su se intimni odnosi preselili iz spavaćih soba na društvene mreže i aplikacije. Sve više i mladih i starih je preselilo intimu onlajn, susreti, poznanstva uživo, pa i seksualna iskustva sada se dešavaju u nekom virtuelnom svetu. Sve to dovodi do otuđenja, napominju stručnjaci.

Seks je, kako je rekao urolog, profesor dr Aleksandar Milošević u "Uranku" na K1 televiziji, na udaru tehnologije i novog načina življenja. U istoj emisiji je govorio i o izbacivanju bubrežnih kamenaca putem seksa.

"Zaboravili smo se da se družimo i seks je postao odnos sa vrlo malo emocija, a nekada je to bilo drugačije. Seksualnost je sastavni deo života i jedna od naših najvažnijih osobina. Seks ne traži znanje engleskog, ruskog ili nemačkog. Sasvim je jedna svetska stvar i treba ga imati i negovati, sa biranom osobom. Rezultat seksa je plodnost i rađanje, čega danas sve manje ime. Komunikacije ima sve manje i sve svodi na puko pražnjenje, a seks je i veza i emotivni odnos, i razmena intelekta, razgovor...", ističe profesor.

Osim požude, mora biti i privlačnosti

Urolog dr Aleksandar Milošević rekao je da među ljudima postoje odnosi prijatnosti i neprijatnosti.

"U startu mora da postoji požuda, naročito kod mladih koji su puni hormona. Pa onda i privlačnost kao dodatni efekat. , ostali su na tom nivou. Ako postoji privlačnost onda je požuda usmerena ka toj jednoj osobi i onda postoje uslovi za zaljubljenost. Međutim, zaljubljenost je kratkotrajna faza koja traje godinu ili dve i koja može da od života napravi lepotu. Opasno je, međutim, kada zaljubljenost prikrije mane i nesuglasice. Stvara se mnogo hormona i previdimo neke važne stvari. Fiziološki hormoni prestaju da se stvaraju posle te dve godine u tolikoj meri i tada nastupa stvarni život. Mnogo ljudi menja partnera čim prođu te dve godine i zaljubljenost, što znači da u takvom odnosu nema dubine i ne dobijate životnog prijatelja."

Orgazam je kao resetovanje kompjutera

Dr Miloševć kazao je danas da je seks prirodni događaj i prirodno ponašanje.

"On je sastavni deo našeg života. Pri tome mislim na umereni i normalni seks, ali nismo svi isti. Neko ima veće neko manje potrebe, neko ih nema uopšte, a neko ih ima previše. Pozitivno utiče to pražnjenje hormona na nas. Orgazam je za naš mozak kao i kada uradite reset kompjuteru. Kao reset u mozgu. Hormoni doprinose zdravijem životu. Seksualni odnos koji nije završen takvim zadovoljstvom, prijatnošću i umorom može da deluje negativno, frustrirajuće, ako se to ponavlja i duže traje. To je onda stvar za stručnjake."

Porno filmovi su namenjeni starijima

Profesor je rekao i neke zanimljive stvari o vezi porno filmova i zadovoljstva seksualnim životom.

"Najveći je problem kada su želje i mogućnosti u raskoraku. Najveći udarac na naš seksualni život, naročito kod mladih, napravila je tehnologija. Masovno su ljudi nezadovoljni i uplašeni od seksualnog odnosa. Kod starijih od 50 godina porno filmovi mogu da budu stimulativni, a mlad čovek i bez filmova ima dovoljno stimulacije. Snimljeni film je snimljen, teško to može da se postigne u stvarnom životu. Koriste se lekovi, dugo je snimanje, to se i montira. To je film namenjen muškarcima od 60 godina pa naviše kao stimulans."

Teretana ili seks?

Seksualnost utiče na krvne sudove i rad srca samim tim što u toku pripreme i orgazma dolazi i kod žena i kod muškaraca do intenzivnog rada srca i širenja krvnih sudova.

"To je mali rat, borba koja zahteva našu energetsku snagu i troši nas. Ali to je i vežba. Baš kao u teretani. Vežbate organizam. Svaka umerena aktivnost je pozitivna za život i zdravlje. Vrhunski sport nije zdrav, on preteruje, tako i seksualnost koja počiva na stimulansima i lekovima da bi bila što češća nije dobra. Ne treba preterivati. Osluškujte sebe i pronađite svoj ritam. Seksualnost je u Srbiji verbalno preuveličana. Nisam pristalica teretane jer ste u zatvorenom. Mnogo je bolje šetati ili trčati kroz šumu. Eventualno koristiti tegove za gornji deo tela, a i seks je vrsta vežbe. Ja glasam za aktivan seks više nego za teretanu", zaključio je profesor Milošević.