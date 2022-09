ŠTA SE DEŠAVA U MOZGU ČOVJEKA KOJI UMIRE: Naučnici snimili sve - "Zatvore oči, spremni su da vas napuste, a ZAPRAVO..."

Naučnici detaljno opisali kako izgledaju posljednji trenuci života i šta se tada dešava u mozgu.

Izvor: YouTube / Sentis

Mnogi ljudi razmišljaju o tome šta se dešava nakon smrti: kako izgledaju posljednji trenuci, da li nam život zaista "proleti" pred očima i šta nas čeka nakon posljednjeg udisaja. Naučnici se godinama bave ovom temom, a sada su riješili dilemu - da li umiranje izgleda kao proces uspavljivanja ili smo svjesni da nestajemo.

"Umiranje je iskustvo jedinstveno za pojedinca i njihove voljene. Postoji mnogo više od fizioloških promjena koje doprinose iskustvu umiranja. Na primjer, ličnost osobe, njeno breme bolesti, podrška porodice i prijatelja, dužina trajanja neizlečive bolesti i njena duhovnost", objašnjava dr Patrik Stil, specijalista za palijativno zbrinjavanje.

Ipak, postoje određene fiziološke promjene koje se dešavaju univerzalno.

"Redovni obrasci disanja mogu da se promijene. Ponekad može biti brži od normalnog, a ponekad sporiji. U posljednjim danima mogu postojati periodi u kojima postoje dugi razmaci između udisaja. Disanje može da postane bučno na kraju života. To je nagomilavanje otpadnih proizvoda, sekreta tijela. Često je to više uznemirujuće za one koji slušaju nego za pojedinca koji umire", opisuje Stil.

Organizator studije dr Ajmal Zemar, neurohirurg sa Univerziteta u Luisvilu, kaže da bi to moglo značiti da je ideja da nam život "proleti pred očima dok umiremo" utemeljena u nauci.

"Kao neurohirurg, ponekad se nosim sa gubitkom. Neopisivo je teško prenijeti vijest o smrti uznemirenim članovima porodice", rekao je i dodao:

"Nešto što možemo da naučimo iz ovog istraživanja jeste sljedeće: iako naši voljeni imaju zatvorene oči i spremni su da nas napuste, njihov mozak možda ponavlja neke od najlepših trenutaka koje su doživjeli u životu", dodao je dr Zemar.