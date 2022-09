URNEBESNO! MUŠKARCI OTKRILI ŠTA KUPUJU DEVOJKAMA: Za tržni centar LIMIT obavezan, a posle sponzoruša - KIFLA I JOGURT!

Muškarci otkrili šta su najviše kupovali devojkama, a odgovori će vas prilično iznenaditi.

Današnje vreme je takvo da mnogi olako posumnjaju u određene ljubavne parove. U društvu se često polemiše da li je neko sa partnerom iz materijalne koristi ili ne, posebno ako neka osoba dobija skupocene poklone.

Ipak, šta je zapravo ono što muškarci najviše kupuju ženama? Da li se tako lako odlučuju da im kupe papreno skup modni komad, mobilni telefon, pa čak i automobil ili je to zapravo samo iluzija i teorija koja vlada? Muškarci iz Srbije otkrili su šta su najviše kupovali svojim devojkama. Odgovori su razni - simpatični i urnebesni, a sve je počelo od jedne objave na Reditu.

"Koje ste poklone kupovali devojci? Za neke neformalne prilike, na primer, bez povoda, čisto onako, rođendan, godišnjice, Dan zaljubljenih itd. Ne mislim za velike događaje, tipa venčanje, rođenje deteta. Ne mislim ni trivijalne poklončiće tipa slatkiši, cveće. Nego osrednje, znači neki pristojan poklon. Ako ste žensko, napišite koje ste poklone dobijale i šta vam se najviše svidelo", glasila je objava jednog korisnika.

Usledili su raznorazni odgovori. Zanimljivo, čak su i žene otkrile da su muškarci imali novčani limit kada je zajednički odlazak u tržni centar u pitanju. Objasnile su da im je jača polovina uglavnom kupovala stvari u vrednosti do 3.000 dinara, dok su pojedini muškarci otkrili da poznaju slučajeve koji su svojim devojkama kupili Ajfon telefon, da bi posle "mesec dana jeli kiflu i jogurt".

Izvor: Reddit

Evo šta su pisali korisnici:

"Kupio sam joj onaj oktopus, što može da se okrene iznutra, pa je ljut ili se smeje", "Je*ao me dan kad sam joj to kupio. Pukao sam 2.500 dinara na to go*vno. Kupio sam joj onu zlatnu ružu od 40 evra, posle mesec dana raskinula. I dan danas mi je žao tih para", "Brdo knjiga, laptop, foto-aparat, vikend putovanja. Od poklončića nevezanih za datume - cveće, čokoladice, sveće, mede, privesci, jastučići", "Kondom sa ukusom šljive", "Jastuk u obliku moje glave", glasili su samo neki od komentara.

Uključile su se i žene i otkrile šta su uglavnom dobijale:

"Kada sam završila kurs šminkanja, kupovao mi je neke stvari da podstakne moj hobi, recimo ogledalo sa ugrađenim svetlima, poličice za šminku itd. Ništa nije posebno ni skupo, ali sam svaki put videla da je mislio na mene", "Uzeo mi je vaučer za drogeriju i cveće (meni je kupovina u drogeriji terapija bukvalno) i napisao na posveti citat mog omiljenog pisca, to je baš bilo pažljivo", "Torba za laptop, nakit, patike. Kada mi se u tržnom centru nešto svidi, to je uvek bilo do iznosa od 3.000 dinara", "Uvek sam dobijala parfeme", glasili su odgovori.

Ipak, jedan muškarac privukao je najviše pažnje kada je otkrio da je svojoj devojci kupio Ajfon telefon i torbicu poznatog luksuznog modnog brenda. Naglasio je da njegova devojka nije sponzoruša, ali da joj je to kupio da bi se "ku*čio". Korisnici nisu ostali ravnodušni.

"Taj čovek posle ovoga jede samo kiflu i jogurt na poslu", "Ovaj baš ima keša", "Buržujčina", "Glup razlog, ali kapiram da ljudi rade i gluplje stvari radi seksa", "Razumem da se volite i da želiš da joj kupiš skupe stvari, ali ako nisi u mogućnosti te stvari da priuštiš bez nekog uzdržavanja, nema mi poentu", glasili su komentari.

Šta ste vi kupovali i koji poklon biste voleli da dobijete od svog partnera?