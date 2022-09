SA 40 GODINA IZGLEDA MLAĐE NEGO KAD JE IMALA 20! Za sve je zaslužan jedan sastojak, ali i razvod - evo šta je PRESUDNO

Adriana u 40-im izgleda kao da ima 20. A ovo su tajne njenog mladalačkog izgleda!

Izvor: TikTok/screenshot

Žene kada napune 40 godina češće primjećuju promjene na sebi. Znakovi starenja, sijede, oslabljen tonus mišića samo se neke od stvari koje najviše dolaze do izražaja. Međutim, jedna žena, po imenu Adriana Krzesniak (39) dokazala je poznatu frazu da su godine samo broj.

Ona otvoreno tvrdi da sada izgleda dosta mlađe nego u svojim 20-im zahvaljujući brojnim zdravim navikama. A sudeći po slikama, zaista je tako. Adriana je na svom Tik Tok profilu podelila video u kojem detaljno objašnjava svoje svakodnevne rutine, a kako i sama tvrdi, ona je u dvadesetim izgledala mnogo starije zbog stresa sa kojim se borila.

Sada, na pragu da napuni 40 godina, Adriana je otkrila tajnu svog mladalačkog izgleda. U pitanju jedan sastojak koji je obavezan dio njene ishrane - u pitanju je kurkuma.

Izvor: TikTok/screenshot

Svoj "drugi život" je započela nakon što se razvela u 32. godini i preselila se u Štutgart u Nemačkoj da bi se bavila modom. Pored kurkume koji koristi u većini jela, ond tvrdi da savršeni ten duguje zdravom načinu razmišljanja i ishrani, kao i redovnoj nezi.

"Počela sam da više da čitam knjige o psihologiji i takođe sam promenila način razmišljanja i zahvaljujući tome prestala sam da tražim potvrdu od drugih", rekla je ona za "Daily Star".

A što se tiče njege kože, njena rutina je sasvim jednostavna. Adriana se isključivo zdravo hrani, pije dosta vode i koristi proizvode za zaštitu od sunca, ali se i manje nervira. Kako je rekla, posljednji put je bila pod stresom kada se razvodila. Što se tiče hrane, pored kurkume, redovno konzumira i ulje crnog kima, proso i prehrambeni kvasac, a samo dva do tri puta nedeljno jede meso i izbijegava prerađenu hranu. Za kraj je otkrila još jedan trik protiv starenja, a to je spavanje bez jastuka jer vjeruje da to sprečava stvaranje bora na licu.