NEDELJNI HOROSKOP: Ovnovima ne ide sve po planu, Djevicama stižu lijepe vijesti, Jarčevima razočaranje, a vama?

Pročitajte nedeljni horoskop od 19. do 25. septembra 2022. godine!

OVAN

Nedeljni horoskop od 19. do 25. septembra 2022. godine vam predviđa osjjećaj nezadovoljstva. Čini vam se da stagnirate i obavljanje obaveza vam pada teže nego što ste mislili. Savjet je da pronađete izduvni ventil, hobi ili da više vremena provodite sa prijateljima. Razmislite o ponudi koja vam stiže iz inostranstva, dobro procjenite koliko vam može donijeti. Ne odbacujte tako lako nova poznanstva, danas vas možda zaintrigira osoba suprotnog pola. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Koliko god se trudili da postignete sve, ništa ne može na silu. Oslonite se na osobu iz svog poslovnog tima, može vam dosta pomoći i učiniti da se osjećate rasterećenije. Ideja o promjeni pozicije na poslu nije tako loša, predložite je nadređenima, dopašće im se. Kada je ljubav u pitanju, potrudite se da ne vodite borbu ega sa osobama suprotnog pola. Možete da očekujete iznenađenje od nekoga ko živi blizu vas, to će vam popraviti dan. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

BLIZANCI

Vaš nedeljni horoskop je u znaku nerazjašnjenih situacija, sukoba i konflikata. Ne brzajte, vaša ishitrena odluka ili reakcija može skupo da vas košta. Vrijeme je da razmislite o mogućim posledicama i ovog puta postupite ispravnije. Poslušajte savjet osobe muškog pola, zaista vam želi dobro. Vaša negativna energija se prenosi i na partnera, pa je moguće da će u ljubavi doći do velike promjene. Vodite računa. Najbolji dani biće vam ponedeljak i nedelja.

RAK

Ove nedelje mješaće se emocije i razum, a to će uticati na donošenje važne odluke. Razgovarajte sa osobama kojima treba da predočite šta ste odlučili, najbolje bi bilo da to odložite za narednu sedmicu. Smješi vam se finansijski dobitak, ali prija vam to što znate da ste ga zaslužili. Ljubavne tajne veoma brzo mogu da isplivaju na površinu, pa do kraja nedelje možete očekivati promijenu emotivnog statusa. Najbolji dani biće vam četvrtak i petak.

LAV

Ova nedelja počinje turbulentno, stvari neće ići onako kako ste zamislili. Razmislite o promijeni životnog stila, ovo je idealni period da stavite fokus isključivo na sebe. Ne potpisujte nikakve poslovne ili ugovore o nekretninama. Prija vam virtualna komunikacija sa osobom suprotnog pola, ali ništa se neće promijeniti ako vi ne preduzmete prvi korak. Nova ljubav na pomolu. Najbolji dani biće vam srijeda i nedelja.

DJEVICA

Nedeljni horoskop od 19. do 25. septembra 2022. godine vam predviđa premostive prepreke koje ćete savladati do samog vikenda. Fokusirajte se na posao, čeka vas finansijski dobitak. Dobićete lijepe vijesti od jednog člana porodice, što će biti odličan povod za slavlje. Kada je ljubav u pitanju, razmislite da li pretjerujete oko zamerki. Možda se problem krije u vama. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

VAGA

Nedeljni horoskop je u znaku pozitivne energije, ostvarićete sve što zamislite! Bilo bi dobro da prištedite, tačnije, da ne trošite na stvari koje vam nisu toliko potrebne. Jedna poslovna ponuda može potpuno da vam promijeni tok karijere, pa dobro razmislite šta tačno želite. Sukobi sa partnerom su prolazni, potrudite se malo više kada je poklanjanje pažnje u pitanju. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

ŠKORPIJA

Ove nedelje teško prihvatate kritike, a promjene su moguće ukoliko saopštite nadređenima šta vam smeta. Turbulencije su moguće sredinom nedelje, posebno kada je u pitanju odnos sa ljudima iz poslovnog okruženja. Prija vam osoba sa kojom se već duže vrijeme dopisujete, ali moguće je da ona ima neku vrstu kočnice. Razgovarajte iskreno i recite šta očekujete od vašeg odnosa. Najbolji dani biće vam subota i nedelja.

STRIJELAC

U poslu sve želite da ostvarite nekom prečicom, ali tako nećete biti sto odsto zadovoljni. Morate da uložite više truda kako biste ostvarili zacrtane ciljeve. Zato, zavrnite rukave i ne dozvolite da vas prepreke spriječe. Ako ih prevaziđete, dobićete nagradu koja će vas mnogo obradovati. Partner vam pruža podršku, ali potrebno je da uzvratite istom mjerom. Najbolji dani biće vam utorak i srijeda.

JARAC

Nervozniji ste nego inače, u svemu tražite manu i nikako da se oslobodite takvog raspoloženja. Posvetite se ove nedelje sebi, najbolje bi bilo da otputujete ako ste u mogućnosti. Ne prija vam toksično okruženje i moguće je da ćete doživjeti razočaranje od jedne bliske osobe. To i nije tako loše, znaćete da osoba nije bila iskrena prema vama. U ljubavi ništa ne može na silu, u mislima vam je i dalje bivša ljubav. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

VODOLIJA

Ova nedelja je u znaku velikih uspjeha! Konačno realizujete ideje i planove na kojima ste dugo radili, pa možete očekivati sjajne rezultate. Mogući su sitni problemi u komunikaciji sa poslovnim saradnicima, ali sve će se riješiti u jednom danu. Zadovoljni ste kada je ljubav u pitanju, partner želi da pređete na viši korak. Razgovarajte iskreno o planovima, željama i potrebama, mogućete je da ćete započeti zajednički život. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

RIBE

Nedeljni horoskop od 19. do 25. septembra 2022. godine vam predviđa mnogo druženja i lijepih događaja! Svuda ste rado viđen gost i prija vam što ste traženi u društvu. Očekujte poslovnu ponudu koja dolazi zahvaljujući privatnom kontaktu, nećete moći da je odbijete. Prija vam solo status, ali za vikend slijedi flert kom nećete odoljeti! Najbolji dani biće vam ponedeljak i srijeda.