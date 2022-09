5 NAJČEŠĆIH SVAĐA KOJE DOVODE DO RAZVODA: Problemi su mnogo dublji nego što se čine, a prvi je svima poznat

Ovo je 5 najčešćih razloga zbog kojih su se pojedini ljudi razveli!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Razvod je jedan od najstresnijih događaja u životu, a razlozi zbog kojih dolazi do njega su razni. Svako ima svoju posebnu priču, ali većina se slaže da nikada poslednja svađa ne dovodi do njega, već su u pitanju mnogo dublji problemi.

Iako se svako prilikom stupanja u brak vodi mišlju da će on trajati zauvek i da će biti pun lepih stvari sve do duboke starosti, činjenica je da nemaju svi sreće. Jedna grupa anonimnih ljudi podelila je svoje poslednje svađe koje su stavile tačku na njihov brak. Svako od njih je imao jedinstvenu i drugačiju priču, ali su se svi složili - nikada poslednja svađa nije "prelila čašu", već su u pitanju mnogo dublji razlozi koji su doveli do nje.

Ovo su priče koje su dovele do razvoda braka:

1. Kupovina

Drugi par se svakodnevno svađao oko toga koju kuću treba da kupe i nikako nisu mogli da nađu zajednički jezik. Na kraju je, sada već bivši muž, shvatio da je žena postala hladnija i suzdržanija prema njemu jer nije bila sigurna da više želi da bude u braku sa njim.

2. Alkohol

Prva ispitanica priznala je da se razvela od muža zbog njegovog opijanja. Prestao je sa tim tek nakon što je shvatio da je alkoholičar, a za kraj njihovog zajedničkog života, žena mu je "udarila" na ego i rekla da bez alkohola nije više zabavan.

3. Prevara

Treća priča odnosila se na prevaru. Jedan muškarac je priznao da nije mogao da ostane veran dok je žena bila trudna. Uprkos tome što je saznala za sve njegove prevare, ona se i dalje trudila da održi njihov brak. Međutim, nevera nikada ne može da se zaboravi, a muškarac se i dalje kaje i priznaje da tada uopšte nije bio dobra osoba.

4. Tuga

Ponekad do razvoda dolazi jer neko od partnera, ili čak oboje, prolaze kroz težak period. U tim trenucima, umesto da zajedničkim snagama prebrode tugu, oni se okreću jedno od drugog i polako se udaljavaju, što nikako nije rešenje. Jedan par je upravo zbog toga stavio tačku na svoj brak.

5. Manjak konverzacije

Takođe, još jedan od razloga jeste odsustvo komunikacije, pa makar to bila svađa, koja bi mogla da ukaže na to šta nekome smeta, u čemu greši i kako da se reše određeni problemi. Pa tako, jedan par se uopšte nije svađao. Nikada nisu voleli da se raspravljaju i radije su prihvatali stvari onakve kakve jesu. Iako je prihvatanje partnera važno, jer ste ga zavoleli upravo zbog toga kakav jeste, imajte u vidu da je komunikacija još važnija. Ukoliko ona ne postoji, velike su šanse da dođe do razvoda braka.