SNIMAK DEVOJKE KOJA JEDE ŽIVO MESO OBIŠAO SVET! Kida ga kao životinja, tvrdi da je zdrava, a posledice su OPASNE (VIDEO)

Devojka otkriva da obožava da jede živo meso, zbog čega se često suočava sa negativnim komentarima.

Izvor: TikTok/iwondertv/Screenshot

Ako možete da jedete potpuno živo meso, onda ste prilično spremni na ekstremne izazove. Sećate li se muškarca koji je odlučio da se ovako hrani, jer ga je zanimalo da li će živeti pet dana ili 500 godina?

Vendi Maršal (24) tvrdi da obožava takvo meso da jede, kao i da se zbog toga često suočava sa negativnim komentarima. Kako kaže, takvo meso jede od druge godine i ističe da je to potpuno normalno u drugim kulturama širom sveta.

"Ovde u Americi kada to radim, ljudi smatraju da je čudno i baš dosta puta su me vređali, obraćali mi se negativno i slično. Ipak, ljudi ne shvataju da je to samo nešto u čemu ja uživam, da je to ono što se meni dopada", rekla je Vendi, ističući da je ranije imala poteškoća sa varenjem spremljenog mesa.

Prema njenim rečima, sirovo meso ima puno vitamina B, održava vaše reproduktivne organe zdravim i dobro je za zdravlje probave. Jedno od najčešćih pitanja koje Vendi postavljaju o njenoj ishrani jeste "kakva je njena stolica".

"Nije bilo promene, uvek je bila dobra i normalna", rekla je.

Uprkos njenom uveravanju, mnogi misle da je takva ishrana rizična po zdravlje. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, pripremanje hrane ubija štetne bakterije.

"Važno je bezbedno pripremiti i kuvati hranu. Pravilno kuvanje mesa osigurava da se štetne bakterije na mesu ubiju. Ako se meso ne skuva do kraja, ove bakterije mogu da izazovu trovanje hranom. Bakterije i virusi se mogu naći na mnogim mesnim proizvodima. To znači da morate da kuvate ili pečete. Kada je meso pečeno do kraja, sokovi iz njega iscure i unutra nema ružičastog ili crvenog mesa".

Pogledajte: