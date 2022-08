POPIJU ŠTO VIŠE ALKOHOLA, UJUTRU SE LEČE VITAMINSKIM BOMBAMA! Doktorka upozorila na infuzije sa mreža - RIZIKUJETE ŽIVOT

Vitaminske infuzije su sve popularnije, poručuju se i preko društvenih mreža, a stručnjaci upozoravaju na njihovu opasnost.

Sigurno ste nebrojano puta čuli da se neko "preporodio" kada je odlučio da primi vitaminsku infuziju. Doživljavaju sve veću popularnost, a čini se da je trend postao toliko aktuelan, da ih danas možete poručiti i preko bilo koje društvene mreže.

Ipak, da li su "vitaminske bombe" najbolji recept za brz oporavak ili su ipak opasne? Lako su dostupne, reklamiraju ih poznate ličnosti širom sveta, ali stručnjaci savetuju da se sa tim trendom ne treba igrati. O tome je u emisiji "150 minuta" na Prvoj govorila i doktorka Svetlana Mičić.

"Infuziona terapija je ozbiljna medicinska procedura jer iglu ubadamo direktno u venu, naš krvotok i putem te igle ubacujemo određene supstance. To jesu i vitamini, ali i vrlo često medikamenti. Za infuziju je potrebno sagledati opšte zdravstveno stanje pacijenta, njegove bolesti, pregledati pacijenta i tek onda uključiti infuziju", započela je doktorka i objasnila:

"Što se tiče ovih vitaminskih infuzija, to su vitamini, najčešće je to vitamin C i grupe vitamina B. Tu takođe može biti kalijum, ali problem je što su ove infuzije dostupne na raznim društvenim mrežama, što svakako nije dobro. Vitamini su supstance koje naš organizam ne sintetiše, nego moramo da ih unosimo putem hrane. Ja zastupam tezu da jednom zdravom i izbalansiranom ishranom, sa unošenjem voća i povrća, kao i fizičkom aktivnošću, zadovoljavamo dnevne potrebe u vitaminima", objasnila je dr Mičić.

Vitaminske infuzije mogu da ugroze život, ističe doktorka.

"Ako imamo određena pogoršanja zdravstvenog stanja koja zahtevaju određenu nadoknadu, opet mora stručno lice da propiše davanje infuzije. Sve može da se unese putem hrane, jer infuzione terapije se daju kada imamo bolesnog čoveka, poremećaj u aktu gutanja, kada neko ne može da jede i pije. Davanje vitaminskih bombi može da bude opasno i štetno po zdravlje ljudi, jer su molekuli vitamina jako veliki i vrlo često mogu da naprave ozbiljne alergijske reakcije koje životno mogu da ugroze čoveka. Mi vitaminskim bombama apsolutno ništa ne dobijamo i ne smemo da dozvolimo da postanu trend", istakla je doktorka.

Činjenica je da sve više mladih uveče konzumira alkohol, a mamurluk "rešava" vitaminskim infuzijama. Doktorka savetuje da to nikako ne kombinujete.

"U organizmu uvek postoje interakcije. Nema diskusije da to neće naneti štetne posledice. To može da bude trenutno osveženje, ali na duže staze nikako ne sme da se upražnjava. Naši ljudi više ne žele savete od lekara, već ono što vide na društvenim mrežama i to je glavni problem", rekla je dr Mičić.