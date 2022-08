LOŠE STE SPAVALI, PUCA VAM GLAVA? Ova greška tokom promene vremena pogubno utiče na organizam, uništava imunitet!

Evo kako nagla promena vremena utiče na zdravlje!

Vremenska prognoza predviđa sve nestabilnije uslove, smenu Sunca, vrućine, pljuskova sa grmljavinom, a sve to može uticati na naše zdravlje. Prema rečima lekara iz Hitne pomoći, prethodne noći javljali su se pacijenti sa bolovima u grudima, astmatičari kojima ovakvo vreme nikako ne pogoduje, ali i veliki broj građana sa stomačnim problemima.

Kako nagle promene vremena utiču na zdravlje? Najpre, važno je da shvatimo šta se tačno desi u organizmu kada vreme iznenada pređe iz paklenog u "olujno".

"Svaku veliku promenu vremena telo doživljava kao stres, a kada je telo pod stresom i naporom, imuni sistem postaje slabiji. To znači da smo ranjiviji ukoliko dođe do infekcije. Dodatno, velika promena temperature i vlage može da dovede do idealnih uslova za širenje infekcija", objasnila je doktorka Ejmi Brejm iz bolnice u Londonu.

Ako ne govorimo o ekstremnoj promeni vremena, najviše ćemo "propatiti" zbog promene pritiska. Niži atmosferski pritisak izazvaće probleme najpre kod ljudi koji imaju česte bolne probleme kao što su tegobe sa zglobovima, stare povrede ili migrene.

Migrene će se pogoršati ako pritisak padne, jer će dovesti do veće razlike između pritiska spolja i u vazduju koji se nalazi u sinusima. Ovo je slično pojavi glavobolje ili uhobolje tokom leta avionom, zbog promene pritiska.

Dalje će promena pritiska uticati na ljude koji imaju autoimune i reumatske bolesti i moguće je da će osećati jače bolove. Ako temperature padne, doktorka Brejm navodi da će astmatičari i pacijenti s drugim problemima disajnih organa dobiti jače simptome.

Problemi sa snom kao što su nesanica, često buđenje ili teže padanje u san su skoro pa zagarantovani tokom olujnih dana. Buka od grmljavine, kao i drastične promene temperature, uticaće na san što će nas dalje učiniti razdražljivijim, umornijim...

Kada se dogodi da nakon više dana vrućine temperatura naglo padne, postoji i greška koju prave skoro svi, bilo da su hronični bolesnici ili potpuno zdravi ljudi. Pošto više nije "strašna" vrućina, pićemo manje vode i dovešćemo organizam u rizik od dehidratacije. Ona dodatno kompromituje imuni sistem i čini nas osetljivijim na razne infekcije.

Dakle, od same promene vremena ne možete da se razbolite, ali može da pogorša brojne simptome i već postojeća stanja i boljke. Promena vremena, međutim, čini nas podložnijim infekcijama ukoliko se opustimo i ne primenjujemo uobičajene mere preventive kao što su higijena, jačanje imuniteta i izbegavanje rizičnih kontakata.