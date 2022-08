POPIO LEDENU VODU NA +37 STEPENI I DOŽIVEO ŠOK! Evo zašto je OPASNO - "Nemojte da pravite istu grešku kao i ja"

Momak je doživeo pravi šok nakon što je popio dve flašice hladne vode. A ovo su prateći simptomi!

Da je voda jedna od najzdravijih tečnosti za organizam, pogotovo što čini 60 odsto telesne mase, govore brojne studije, međutim u nekim situacijama može da dovede do ozbiljnih problema.

Momak po imenu Adam Šaub je nakon onoga što je doživeo pre četiri godine, upozorio sve da ne čine istu grešku kao i on. Šta se zapravo desilo? On je odlučio da napravi pauzu od napornog posla, ali i prevelike vrućine i plus 37 stepeni Celzijusa i popio je dve flašice ledene vode kako bi se osvežio, a zatim je seo u klimatizovani kamion.

"Hladna voda je dobra, ko bi bi pomislio išta suprotno?", napisao je on na svom Fejsbuk profilu, a zatim dodao: "Ipak sam juče saznao da nije".

Nakon samo par minuta, Adam je odjednom počeo da oseća čudne simptome - vrtelo mu se u glavi, a i maglilo pred očima. Ubrzo je osetio i mučninu u stomaku, a zatim je osetio žmarce u rukama i nogama. Nakon što je pokušao da izađe iz vozila, kako bi se dočepao malo vazduha, on se onesvestio i pao na zemlju. Ubzo su prolaznici pozvali Hitnu pomoć koja ga je odvezla u bolnicu. Nakon što se probudio, doktori su mu rekli da je njegov organizam doživeo termalni šok. A evo i zbog čega je došlo do njega...

Zapravo prevelika temperaturna razlika dovodi do nastanka termalnog šoka. Prebrzo ispijanje hladne vode dovodi do brzog sužavanja krvnih sudova, pogotovo ako su napolju ekstremne temperature, kao i povećanih otkucaja srca. Krvni pritisak raste, dok je srce prinuđeno brže da radi. Ovo stanje, takođe mogu da dožive i osobe koje naglo uđu u vodu nakon dugotrajnog sunčanja, a u ekstremnim situacijama može da dođe i do utapanja.

Zato vodite računa, postepeno se hidrirajte i nemojte naglo da ulazite u vodu!