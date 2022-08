KAD ČUJETE ŠTA ČAČKALICE RADE VAŠIM USTIMA, ODMAH ĆETE IH BACITI: Stomatolozi upozorili - spremite pare za LEČENJE!

Ako niste znali, čačkalice su i te kako loše za zube!

Izvor: Shutterstock/GBALLGIGGSPHOTO

Da li i vi čistite zube posle jela čačkalicom? Pravite veliku grešku, kažu stomatolozi! Oni smtraju da redovna upotreba čačkalica je i te kako štetna po zdravlje, a evo i kako!

Po rečima stručnjaka ovi drveni štapići lako izazivaju povrede desni, a to zauzvrat može da dovede do razvoja upale, otoka i drugih neprijatnih posledica. Osim toga, male čestice drveta, kada se "razbiju" na vlakna, mogu da se zaglave između zuba i čak prodru ispod desni. Ovo dalje dovodi do upale, razmnožavanja mikroba i daljih komplikacija.

Takođe, postoji još jedan negativan efekat redvne upotrebe čačkalica. Moguće je da se javi i atrofija gingivalne papile - područja desni koja se nalazi između dva susedna zuba:

"Na njenom mestu se pojavljuje rupa, koja predstavlja vrlo privlačno okruženje za mikrobe. Oni počinju da se razmnožavaju u ovom delu u orgomnoj količini, što dalje dovodi do karijesa", sitiču stručnjaci.