I DALJE PRIMAM TRODONE, IMAM VELIKE BOLOVE I TEŠKO SPAVAM: Sandra Čaprić ponovo uči da hoda - "Hvala Bogu što sam ŽIVA"

Sandra Čaprić veruje da će se brzo oporaviti, trudi se svim silama da u tome i uspe, i zahvalna je Bogu svakog dana što je ostala živa.

Pevačica i bivša učesnica Zadruge, Sandra Čaprić, doživela je krajem jula tešku nesreću, kada je na Zlatiboru pala s kvada. Oporavak je bolan i dug, a Sandra se ne predaje i ne skida osmeh s lica.

Nedavno je otpuštena iz Instituta za ortopediju Banjica i trenutno se nalazi na rehabilitaciji u Ivanjici, u svom rodnom gradu.

"Sa Banjice sam posle operacije prebačena u rehabilitacioni centar u Ivanjici, tu sam na oporavku. Operisana sam u četvrtak, ovde sam prebačena u utorak. Operisana mi je butna kost, kuk, imam dva šrafa u kuku koja ostaju do kraja života... Imaću papir, da ne bih pištala na svakom aerodromu (smeh). Operisana mi je i ključna kost, i nju sam isto polomila, takođe i 15 šavova na glavi", izjavila je Sandra.

"Operacija je bila teška, oporavak je težak. Doktor mi je rekao: 'Sandra, ti još uvek nisi svesna kroz šta si prošla. Bog te je spasao, nisi svesna kakvu povredu imaš'. Sve je unutra popucalo. Pre operacije imala sam totalnu anesteziju, gde su morali da mi ispravljaju noge i vrate kuk u ležište, jer je skroz ispao iz ležišta. I dalje primam trodone, veliki su bolovi, teško spavam, ali doktori su relativno zadovoljni mojim napretkom. Ja sam sportisa, a telo pamti. Jako se trudim da se što pre vratim svom poslu, jer mi jako nedostaje. Sada tek shvatam šta znače neke stvari, hodati na dve noge, igrati, biti među ljudima", kaže Sandra, koja sada gleda drugačije na život.

"Otkako sam krenula na hodalicu, kada sam ponovo počela da učim ispočetka da hodam, mnoge stvari su se promenile u mojoj glavi. Zahvalila sam se Bogu što sam ostala živa. Jako sam srećna, tu su mi prijatelji, porodica, svaki dan dolaze da me obilaze, a pošto su zabranjene posete, viđamo se na terasi."

Sandra je otkrila da su joj brojni učesnici Zadruge pružili podršku i poželeli brz oporavak, a najviše je iznenađena kako se prema njoj poneo Filip Car, njen bivši dečko.

"Javili su mi se brojni ljudi znani i neznani, pa i oni koji su mi pisali 'Kaznio te Bog', katastrofa. Naravno,Mensur mi se javio, prvi mi se javio Filip Car. Iskreno, svaka mu čast, zove me često. Vidim da zove i Miljanu, i ja sam njoj poslala poruku podrške, jer mi je jako žao. Janjuš mi je rekao: 'Ma, kakvi god problemi bili, ja te i dalje volim'. Naravno, Magdalena, svaki dan me zove, Bane Đokić... Javilo se dosta njih. Naravno da sam razočarana u neke ljude koje sam dočekala i u studiju, gde su mi rekli da sam ja lažni prijatelj, a to nije istina, ali doći će dan da dođem u 'Narod pita', pa ću sve izvrnuti! Volela bih da sednemo ja, Anđela i Magdalena, pa da pričamo o nekim stvarima koje su se tamo dešavale", smatra Sandra, koja priznaje da ju je Anđela Đuričić najviše razočarala.

"U Anđelu sam razočarana do bola! Nju sam isto dočekala, rekla sam joj da popijemo kafu. Ko zna ko joj je šta napričao, jer ljudi više vole da nekog posvađaju, nego da se neko druži... U nju sam razočarana, ali više i nisam - ravna sam linija prema tim ljudima koji glume neko ludilo, kao da su dotakli ne znam ni ja šta posle izlaska iz Zadruge. Ostani na zemlji, budi normalan. Mislim lepo o njoj i njenoj porodici, ako sam nekoga uvredila, izvinjavam se", poručila je Sandra Čaprić.