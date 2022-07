ZAŠTO MUŠKARCI MORAJU DA ČAČKAJU "ONU STVAR" GDE GOD DA SU: Naučnici dali odgovor - iritirajuće, ali opravdano!

Muškarci se često hvataju za polni organ, bilo da su kod kuće ili u javnosti, a sada je konačno otkriveno i zašto imaju tu naviku.

Žene se često pitaju zašto muškarci dodiruju "onu stvar" bilo da su na ulici, u redu u banci, prodavnici, prevozu, na poslu... Pravila nema. Ako je suditi po mišljenjima na raznim forumama, mnoge od njih su ubeđene da je to zapravo "poziv za seks", a to je daleko od istine.

Naučnici su konačno dali odgovor zašto se ovo radi i da li je ova navika povezana sa seksualnom željom. Postoje tri glavna razloga.

Vanesa van Edvards, autorka knjige "Human Lie Detection and Body Language 101: Your Guide to Reading People's Nonverbal Behavior", tvrdi da je prvi razlog taj što maženje penisa muškarce čine zadovoljnim. Kada to urade, osećaju se bezbedno, a nesvesno posežu prema svom ponosu kada se odmaraju.

Tada se osećaju opušteno i na taj način štite svoju regiju od spoljašnjih uticaja.

Drugi razlog je opuštanje nerava. Pipanje alatke bez erotskog učinka, tačnije bez erekcije, podstiče lučenje hormona oksitocina, koji se tako oslobađa iz zadnjeg režnja hipofize i umiruje celi organizam, otkrivaju rezultati studije objavljenoj u časopisu "Frontiers in Psychology".

Treći razlog je osećaj dominacije.

"Dočekati nekoga sa rukom na intimnom predelu je podsvesna želja muškarca da dominira. Usmeravajući tuđu pažnju na ovaj deo tela muškarci obeležavaju svoju teritoriju i jasno pokazuje ko je glavni", objašnjava doktor Rob Kominijarek.