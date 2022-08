U TRCI ZA ZDRAVOM HRANOM SMO ZABORAVILI NA DOMAĆE BLAGO: Nutricionistkinja otkrila sve efekte MOĆNE i jeftine voćke!

Nutricionistkinja Milka Raičević podsetila je zašto bi trebalo da svakodnevno jedemo jabuke - zaboravili smo koliko su zdrave!

Zdrava ishrana tema je o kojoj se sve više govori, što je svakako dobro. Međutim, to je dovelo i do toga da ljudi u potrazi za nekim egzotičnim voćem i namirnicama zaboravljaju na naše "domaće blago" – jabuke. Nutricionistkinja Milka Raičević je u Jutarnjem programu na TV Prva objasnila zašto bi trebalo da svakodnevno jedemo jabuke, iznenadiće vas koliko su moćne!

"Treba da jedemo namirnice sa našeg podneblja, to stalno potenciram. Jabuka ima svoje opravdanje, i to ne samo vezano za tradiciju, već i vezano za zdravlje. Jedna jabuka je jedan problem manje, jedna poseta manje lekaru. Činjenica je da i te kako omogućava da prvo uneste ono najbitnije – vitamine, minerale, da unesete celulozu, zato što se tako preveniraju mnoge bolesti. Na prvom mestu, ako krećete od povišene telesne težine, imali biste manje kilograma, prevenirali biste dijabetes, srčano oboljenje jer jabuka u sebi sadrži kalijum", rekla je nutricionistkinja, dodajući da je sve to dokazano naučnim studijama.

"Ako svaki dan pojedete samo jednu jabuku, prevenirate i astmatične napade, srčano oboljenje, delujete pozitivno na štitnu žlezdu jer ona sadrži veliku koncentraciju joda u odnosnu na ostale namirnice, zatim kalijum, ima malo kalorija, malo ugljenih hidrata, to je jedna dobra voćka za dijabetičare, posebno ako se uzima kiselija. I ono što je važno, uvodi u dobar san. Jabuku treba jesti sirovu jer potencirate na proizvodnji pljuvačke, čistite zube. Sve što jabuka sadrži, tu jabučnu kiselinu, omogućava vam da pored peptina imate zdrave bakterije, tako da, probiotski ste zaštićeni i time podižete svoj imunitet".

Jabuke, međutim, važe i za "problematične" u smislu da je to voće koje se najviše prska. Zbog toga, nutricionistkinja savetuje da ih kupujete na pijaci ili u marketima, ali da u tom slučaju birate one čije nalepnice jasno govore kako su tretirane.

"Pesticidi su prisutni, ali možemo da operemo jabuku pod mlaz tekuće vode. Oni se najviše lociraju oko peteljke i dole gde su oni brkovi, taj deo lepo odbacite. Možete je oprati i u sodi bikarboni, međutim, kako voće diše, sasvim je dovoljno da ga samo potopite pod mlaz tekuće vode. Jabuka, jabukov sok je fantastična preventiva, pogotovo kad je u pitanju oboljenje grla, jabuka ima nešto protivupalno što deluje pozitivno na organizam, pogotovo na neke tipove virusa i bakterija. Kompot je idealan, čaj možemo da kuvamo od listova, tako da svaki sastojak jabuke je jedna dobra preventiva", zaključila je nutricionistkinja.