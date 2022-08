Šta je ono što vas izbaci iz takta, toliko da odlučite da obrišete osobu sa društvenih mreža?

MOMCI PROGOVORILI KAD BRIŠU LJUDE SA DRUŠTVENIH MREŽA: "DOBRE RIBE trpim do tad, ali posle..."

Izvor: Shutterstock/everything possible/reddit

Rijetko ko danas nema društvene mreže, a onaj ko ima, zavide mu i najveći ljubitelji istih. Mnogi kažu da ne mogu da zamisle dan bez Instagrama, ali pojedini ljudi upravo takve brišu sa svojih profila.

Na Reditu se povela rasprava oko ove teme, kada je jedan korisnik upitao ostale u kom trenutku odluče da uklone praćenje neke osobe. Napisao je sledeće:

"Šta vas navede da obrišete osobu sa društvenih mreža? Pratili ste se i u nekom trenutku je bila "kap koja je prelila čašu" ili je bila dovoljna jedna objava, šta god", glasila je objava.

Uključili su se brojni korisnici, a ako je suditi po komentarima, većini ljudi smeta kada osoba stavlja preko deset storija dnevno, a najviše snimanje hrane. U ovu listu ubrajane su i novopečene mame, koje po mišljenju korisnika, "pretjeruju sa objavama djece", dok popularne devojke, kako kažu, "mogu da se trpe do određene granice".

Evo šta su oni pisali:

"Kad mi dojadi njihovo lajfkoučovanje i guruisanje".

"Ja brišem žene-majke-kraljice kad se porode, jer u većini slučajeva promene ime u 'insert_name_mama' i milion slika djeteta dnevno".

"Kad krenu neprestano da kače slike svoje dece".

Izvor: Reddit

"Ekstremno ideolizovanje poznatih ličnosti. Plus dobre ribe koje kače 'mudre' citate na svojim golim slikama. Za ovo drugo mogu da istrpim par, ali posle nekog vremena... Ne mošeš ti biti toliko dobra riba koliko možeš da ispadneš glupa".

"Svi su mi isključeni sa feed-a jer me ne zanima njihov dnevni život. Obično nije niko toliko zanimljiv da želim da znam gdje jede, šta gleda, sa kime se druži i sl. Ne brišem nikada. Možda ako izgubimo kontakt ovako".

"Baš sam nedavno obrisao 300 ljudi sa Instagrama (bilo ih 550, sad ih je 250). Samo sam ukapirao da me stvarno ne interesuje šta rade sa svojim životom i to je to. I sigurno njih 200 poznajem lično, ali ono, ne želim da mi feed bude pretrpan stvarima koje me ne interesuju. I da, očekuj da će ti se javljati sa pitanjem što si ih obrisao (desilo mi se)".

"Brišem: smarače koji kače slike svakog jela, roditelje koji smaraju sa djecom previše, kad neko ostavi baš idiotski komentar koji je dijametralno suprotan mojim stavovima, bumere koji se lože na Bukovskog, ljude koji prate kad si bio aktivan na mrežama pa se ljute što im se nisi javio kad si bio aktivan".

"Ja obrišem isključivo onda kada mene neko obriše".

"Brisao sam ljude ali isključivo one koje ili ne poznajem dovoljno dobro lično ili više nisam u kontaktu sa njima. Imam ljude koje poznajem i čiji mi storiji budu izuzetno iritantni, njihove storije samo na 'mute' i mirna glava. Po pitanju toga kakve su prirode ti storiji, pa, ništa ekstremno, ali su me izuzetno nervirali: kačenje 10 storija na dan, radio to i to, prodavanje mu*a za bubrege i ostalo. Ne uklanjam storije zato što me radi na samopouzdanje jer neko negde izlazi i putuje, a ja ne. Dovoljno sam zreo da mi takve stvari ne smetaju, nego jer me jednostavno smara da gledam sadržaj te osobe".

"Ljude koje poznajem lčno, a debili su na Instagramu. Njih samo mjutujem, da bih sačuvao prijateljstvo i ne bih imao uživo neprijatne situacije kad se sretnemo. Jednostavno neću da gledam njihove gluposti ili laži ako su u pitanju žene. Pod laži mislim da ne izgledaju tako uživo i ja to znam, je*alo te glumljenje nekog luksuza, a znam da ti majka radi za kasom".

Da li se slažete sa njima?