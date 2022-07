NI SLUČAJNO NE ČUPAJTE SEDE DLAKE SA GLAVE! Neće vam porasti više njih, ali čeka vas POSLEDICA za koju malo ko zna!

Evo zašto ne treba da čupate sede dlake kada ih primetite u svojoj kosi!

Izvor: Shutterstock/Chompuu

Kad dođete u godine kada se polako pojavljuju prve sede u kosi, tada prvo o čemu većina razmišlja, ponajviše žene, jeste farbanje. Neki imaju i običaj da čupaju ove sivkaste vlasi. Međutim, da li vas čupanje sedih dlaka zapravo rešava muka ili pogoršava stvari?

Mnogi misle da će se na mestu, odakle ste iščupali sedu vlas, pojaviti još nekoliko novih. Međutim, prema tvrdnjma frizera Mirze Batanovića, u pitanju je samo mit.

''Voleo bih da je to istina, jer bi na taj način bilo mnogo lakše da se izborimo sa opadanjem kose'', rekao je on i dodao: "Čupanjem jedne dlake ne raste više kose i ta zamisao nema uporište u nauci. Normalno je da gubite do 159 vlasi dnevno, ali u suštini one nisu povezane ni na koji način''.

Iako otklanjanje sedih dlaka može privremeno da učini da izgledate mlađe, ipak na taj način možete da pospešite perut i oštetite kožu glave. Frizerka Dženifer Korab, ovaj fenomen objasnila je na sledeći način:

''Čupanjem kose možete da iziritirate folikulu dlake, što može da dovete do infekcije''.

Kada povučete sedi pramen, počupana kosa će se odmoriti i započeti svoj sledeći ciklus rasta za oko tri meseca, tvrdi Majkl Van Klark, londonski frizer, koji dodaje: "U svakom ciklusu nakon otprilike 20 godina, kosa ponovo raste, ali je tada tanja i postaje nešto kraća. A ovi ciklusi u proseku traju pet godina''.

Zašto kosa sedi?

Razlog se krije u tome što melanociti, ćelije koje proizvode melanin, počinju vremenom da se usporavaju i manje proizvode.

"Kosa zapravo nije seda, već je potpuno prozirna. Sivi ton se zapravo svodi na procenat preostale prirodne boje kose i meša se između toga, što izaziva mnogo različitih nijansi", rekao je londonski frizer.

Genetika igra ključnu ulogu, pa tako postoji velika šansa da i vi ranije počnete da sedite, ukoliko imate genetske predispozicije za to. Međutim, i stres takođe može da ubrza ovaj proces. Ako vam pređe u naviku da čupate dlake kada je manje od jedan odsto kose sedo, imaćete proređeniju kosu u kasnijim godinama - zato je savet da to ne radite!