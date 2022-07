NA GRUDIMA ZEBRA, A U GAĆE SVI GLEDAJU! Zgodna MAMA usijala mreže - Izvirila i Kaćina velika tetovaža (FOTO)

Katarina Grujić počastila je fanove na društvenim mrežama izazovnom fotkom s plaže.

Izvor: Instagram/katarinagrujic.doll/screenshot

Pjevačica, supruga fudbalera Marka Gobeljića i ponosna mama ćerke Katje, Katarina Grujić "usijala" je Instagram provokativnom fotkom s plaže.

Kaća je pozirala u minijaturnom bikiniju zebra printa, a u premale gaće, duge vitke noge i savršene trbušnjake su svi gledali! Tu je i velika tetovaža na rebrima ispod grudi.

Pjevačica je nedavno napravila i haos u miniću, a Kaća je jednom prilikom otkrila i kako je ubrzo nakon porođaja vratila besprijekornu liniju.

"Otišao je stomak, nema ga! To je samo red, rad i disciplina. Ne kažem da to svaka žena mora da to uradi, ali ja sam takav tip. Ja sam neko ko se i ranije hranio zdravo, trenirala sam svaki dan, pa što ne bih nastavila i sad? Pijem ja i vince, ali u teretani sam dva sata", rekla je Kaća u jednoj emisiji.

Pjevačica je ranije prokomentarisala i skandala koji se odigrao na njenoj svadbi kada je obezbjeđenje reagovalo i otjeralo novinare, te otkrila i sve o skandalu iz limuzine.

