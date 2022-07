ŽENU DA DAM DRUGOM? NE MOŽE! Pitali ljud šta misle o OTVORENIM VEZAMA, ovakve odgovore niko nije očekivao – To je DŽOKER

Znate li šta ljudi misle o otvorenim vezama? Iznenadiće vas odgovori!

"Šta mislite o otvorenim vezama, gde i vi i devojka (dečko) imate slobodu da budete sa nekim sa strane, i da međusobno znate za to. Da li biste bili ljubomorni ili biste umeli da odvojite emocije od zadovoljstva? Da li nam je monogamija 'prirodna'? Mislim na otvorenu vezu gde ste u zvaničnoj emotivnoj vezi, ali je otvorena mogućnost da fizičko zadovoljstvo nalazite i sa drugima, ali bez emotivnog vezivanja", ovim pitanjem je pokrenuta diskusija na društvenoj mreži Reddit.

A šta zaista ljudi misle o otvorenim vezama?

"Meni su okej otvorene veze ako ljudi stvarno mogu da organizuju to bez ljubomore. Ja lično ne bih mogao da podnesem da mi žena spava s drugim tipom", napisao je jedan korisnik, a odmah su se uključili i drugi...

"Nekako ako već dođe do takvih potreba u vezi, logičnije mi je da se ljudi rastanu, pa da j**e ko šta hoće."

"Sve je to u teoriji kada sam bio klinac izgledalo tako dobro, a sada u praksi pored posla i obaveza, jedva imam vremena i za jednu, kamoli za više od jedne 'veze'", bio je iskren jedan momak.

"To više dođe kao džoker varijanta: ako ne nađem nešto za je**nje - imam dečka ili devojku."

Po mišljenju mnogih, koncept otvorene veze je samo izgovor za preljubu.

"To su veze za ljude koji vole da varaju i imaju 1.000 partnera. Taj stav otvorene veze im odgovara jer ih ne peče savest ni za šta. Iskreno, odvratno i samo da se imaš kome vratiti", napisoa je jedan korisnik, a drugi se složio:

"Užasna stvar. Skoro svaka otvorena veza propadne u veoma kratkom roku. Ja sam lično monogaman, pa bi mi smetalo, a verujem i da bi većini ljudi."

A jedan muškarac sa Reddita je podrobnije analizirao ovo pitanje... Evo i njegovog mišljenja...

"Napisa lik ispod, 'to nije veza'. U potpunosti se slažem. Sad kad imamo temu, baš me interesuje suština ovakvog odnosa. Šta je to, prijateljestvo, vi ste cimeri, delite troškove stanovanja? Gde je tu komunikacija sa partnerom? Kako pričate šta vam se danas desilo, u čemu ste uživali danas? 'Draga, što sam imao seks sa jednom kasirkom danas… ima veće s**e od tvojih, to mi se baš svidelo…', a ona odgovara 'a ovaj kelner u restoranu, sinoć kad sam sa drugaricama bila, ima kobas bar 20 cm, bilo je nezaboravno…, nego kad idemo kod tvojih u posetu?'… Bizarno… da ne pominjem boleštine čiji se rizik umnožava sa svakim 'freebie' kre*om sa strane", zaključio je.

A šta vi mislite?