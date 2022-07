VIROLOŠKINJA OTKRILA ODVRATNU ISTINU KOJU MORATE DA ČUJETE: Evo na čemu spavate ako vam je jastuk stariji od 2 godine!

Virološkinja otkrila informaciju o jastucima koja je zgrozila ljude!

Izvor: YouTube/screenshot/Inside Edition

Svi smo po hiljadu puta čuli da treba redovno menjati jastuke na kojima spavamo, jer se na njima vremenom sakupljaju ostaci kože, prašina, znoj i slično. Ipak, mnogi to ne shvataju ozbiljno, pa virološkinja ima neobičan način da samo jednom rečenicom navede ljude da shvate koliku grešku prave ako predugo koriste isti jastuk.

Dr Lindzi Broudbent je na Tviteru kratko objasnila koliko je grozan jastuk koji se dugo koristi – smučiće vam se!

"Volim da zgrozim ljude tako što im kažem da ukoliko je njihov jastuk stariji od dve godine, deset odsto njegove težine su zapravo grinje i njihov izmet", napisala je ona.

Izvor: Twitter/screenshot

Užas, baš kako su rekli i brojni tviteraši komentarišući njenu tvrdnju. Ali, dr Broudbent nije jedina koja je iznela ove podatke, već je i poznati lekar sa TikToka dr Karan Radžan takođe ranije apelovao na ljude da "moraju da menjaju jastuk barem na svake dve godine".

"Prosečnoj osobi perutanjem godišnje ’opadne’ oko četiri kilograma kože, a većina toga ostane u krevetu i na jastuku. To je prava gozba za mikroskopski sitne grinje koje izbacuju izmet i do 20 puta dnevno", poručio je on.

Osim toga, stručnjaci su istakli da žute mrlje koje vidite na jastuku nastaju kao posledica znoja i masti sa vaše kože, a na njima mogu da se namnože bakterije i buđ.

I na kraju, oni ističu da ukoliko se jastuk ne vraća u početni položaj nakon što ga presavijete na pola, definitivno je "mrtav" i ne pruža vam podršku za vrat kakvu bi trebalo.

Koliko često vi menjate jastuke?