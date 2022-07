CENA GORIVA PONOVO SKOČILA, A UZ 8 SAVETA ĆETE SUPER UŠTEDETI: Važno je KAKO VOZITE, a 2 genijalna trika kriju se u autu

Kako iz nedelje u nedelju cene goriva skaču, ovih 8 saveta će vam pomoći da uštedite. Evo i kako!

Cene goriva u poslednje vreme skaču iz nedelje u nedelju, a skoro su objavljene i nove promene u vrednosti ovog energenta.

Matas Buzelis, stručnjak za automobile na platformi koja se bavi proverom vozila preporučuje nekoliko jednostavnih rešenja koja mogu pomoći vozačima da drastično smanje račun za gorivo. Mnogim vozačima koji svakodnevno koriste vozila povećanje cene goriva uticalo je na budžet. Ovo su osam saveta kako da smanjite potrošnju goriva i uštedete novac:

1. Nemojte da vozite agresivno

Kako napominje Buzelis, agresivna vožnja dovodi do veće potrošnje goriva, upravo zbog naglog ubrzanja i snažnog kočenja. Naučna istraživanja su dokazala da agresivan stil vožnje može smanjiti ekonomičnost u potrošnji goriva i do 40 odsto. On savetuje da se izbegavaju nagla ubrzanja i da se poveća kočenje uz pomoć motora - menjanjem brzina.

2. Smanjite korišćenje klima uređaja

Buzelis skreće pažnju koliko je kompresor klima-uređaja u vozilima veoma snažan uređaj i da može da poveća potrošnju goriva i do 30 odsto.

''Klimatski sistemi su veoma praktični tokom vrućih letnjih ili kišnih jesenjih dana jer istovremeno hlade i suše vazduh. Međutim, ključni savet za uštedu u potrošnji goriva je da klima-uređaj koristite samo onda kada je baš neophodan''.

3. Važno je proveravati pritisak u gumama

Poznato je da nizak pritisak u gumama povećava otpor kotrljanja točkova, zbog čega motor troši više goriva za održavanje brzine.

''Dobra je ideja da redovno proveravate pritisak u gumama, barem jednom mesečno'', savetuje Buzelis. Međutim, stručnjaci na ovoj platformi za vozila upozoravaju da gume ne bi trebalo da budu ni previše naduvane, jer veći pritisci mogu dovesti do neravnomernog i prevremenog oštećenja guma.

4. Smanjite težinu vozila

Još jedan razlog zašto potrošnja goriva raste jeste opterećenost vozila jer je potrebno više snage za pokretanje automobila što je on teži. Sručnjaci savetuju da iz automobila izvadite nepotrebne i preteške stvari jer ćete na taj način omogućiti da vozilo bude ekonomičnije i lakše.

5. Izbegavajte saobraćajne gužve

''Ljudi treba da steknu naviku da izbegavaju saobraćajne gužve kad god je to moguće. Stalno zaustavljanje i ponovno kretanje iz mesta opterećuje motor i menjač'', objašnjava Buzelis.

Izbegavanjem saobraćajnog špica u gradovima možete uštedeti dosta goriva. Zastoji se obično javljaju u periodu između 7 i 9 ujutru i od 16 do 19 časova, kada se ljudi vraćaju sa posla.

6. Isplanirajte unapred vožnju

Još jedan od razloga zašto se gorivo brzo troši jeste onda kada motor nije zagrejan.

Buzelis savetuje da je najbolje da se isplanira ceo dan kako bi se u toku dana izvršilo više obaveza odjednom i dodaje da je takav način korišćenja vozila mnogo isplativiji od više manjih vožnji u toku dana. Korišćenje tempomata tokom vožnje i to izvan grada sprečava preterano ubrzanje i kočenje, što dovodi do veće uštede.

7. Izaberite vozilo koje manje troši

Najjednostavnije od svih saveta jeste da se prilikom kupovine automobila odlučite za onaj koji poseduje manju portrošnju goriva. Skupoceni sporstki modeli, kao i snažne limuzine srednje i više klase ne predstavljaju ekonomična vozila. Umesto njih možete da izaberete manje porodične modele koji kako u gradskoj vožnji, tako i na otvorenom putu manje troše goriva.

8. Redovno vodite računa o svom vozilu

Poslednji od saveta jeste adekvatna briga o vozilu. Delovi kao što su motor i električni sistemi utiču na izdatke za gorivo. Na primer, neispravan senzor kiseonika može da utiče na dvostruko veće troškove. Zato nije preporučljivo da izbegavate redovne auto servise i na taj način ugrozite samo vozilo, ali i povećate sebi troškove.