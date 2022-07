NISAM VIŠE HTELA DA VEŽBAM U TERETANI, A ONDA SU ME UCENILI: Svi su stali na njenu stranu, dok ju je radnica osramotila

Kada je želela da otkaže članarinu u teretani, radnica je odbila. Evo šta je dovelo do toga!

Izvor: TikTok/screenshot/lexiemarierowe

Ljudi koji muku muče sa viškom kilograma i trude se uz pomoć različitih dijeta i saveta da dostignu idealnu težinu, nailaze na tom putu na brojne prepreke. Složićete se da nije lako, a samo ukoliko ste uporni, ostvarićete svoj cilj!

Istraživanja su pokazala da javno kritikovanje i ismevanje ljudi zbog kilaže često može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući povećan rizik od gojaznosti, depresije, suicidnih misli i poremećene ishrane. Sa ovim problem, tačnije kritikama, susrela sa i jedna devojka. Šta se zapravo desilo?

Leksi Rou je objavila snimak u kojem tvrdi da je njena teretana odbila da otkaže članarinu, koju je ranije uplatila, sve dok ona ne ode na najmanje tri personalna treninga. Reakcije ljudi koje su usledile bile su različite, a najviše njih je izrazilo ljutnju zbog toga što ju je radnica teretane javno osramotila.

Ona je objasnila je da je članstvo uplatila pre dve godine, ali nikada nije otišla, već se odlučila tada za jednodnevni trening. Došla je da otkaže svoju članarinu. Međutim, kako i sama Rou tvrdi, žena je odbila da to učini dok ne bude prisustvovala na najmanje tri treninga.

"Zaista bih volela da vidim da prvo pokušate, a onda otkažete", rekla joj je radnica.

Njene namere su bile očligledne, ali na Rou je to ostavilo veliki osećaj srama, s obzirom da se i dalje bori sa viškom kilograma. A onda se zapitala da li je to po zakonu i regularno da to traže od nje.

Kako se navodi na sajtu njene teretane, politike otkazivanja se razlikuju u različitim državama, pri čemu je svaka teretana u nezavisnom vlasništvu i upravljanju. Međutim, ona takođe preporučuje korisnicima koji žele da otkažu članstvo, da detaljno pregledaju specifične politike u ugovoru i da direknto kontaktiraju matični klub ukoliko imaju nedoumice ili žalbe.

Zatim su se oglasili i nadležni iz ove teretane, napisavši komentar ispod njenog snimka, kako će da uvaže žalbu i u najkraćem roku reše ovaj problem. Ovu situaciju su objasnili na sledeći način:

''Niko ne treba da bude primoran da ide na trenigne ukoliko želi da otkaže članarinu. To apsolutno nije naša politika, niti praksa koju podržavamo. Od pandemije došlo je do totalne promene osoblja na toj određenoj lokaciji. Pošto više niste član, sve što možemo da uradimo jeste da se izvinimo i iskreno nam je žao što je došlo do ovoga'', napisali su iz teretane.

Više od 1.000 korisnika je komentarisalo video, a mnogi su kritikovali samu teretanu.

''Da sam na tvom mestu nazvao bih menadžera'', bio je jedan od komentara. ''Ovo je sramota, ne mogu tek tako da vam ne otkažu članstvo'', napisao je drugi korisnik.

Pogledajte sami i presudite ko je u pravu: