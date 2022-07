MUŠKARAC OTKRIO JEZIVU NAVIKU KOJU JE NAUČIO OD BIVŠE DJEVOJKE: Ljudima se ZGADILO, a evo kako se on opravdava!

Muškarac otkrio da posteljinu mijenja samo jednom ili dvaput godišnje, a evo zašto!

Izvor: Bricolage/Shutterstock.com

Džeks Filips (29) iz Plimuta, Velika Britanija, otkrio je da ima jednu groznu naviku. Vjerovali ili ne, ovaj momak priznao je da posteljinu pere jednom ili najviše dva puta godišnje!

Ovaj inženjer, međutim, ima "opravdanje" za to, a evo zašto tvrdi da je to sasvim u redu.

"Volim da čistim, ja sve usisavam i perem. U mojoj kući sve ima svoje mjesto, ali što se tiče posteljine, perem je samo na svakih šest do 12 mjeseci ili ako prospem kafu ili čaj na nju. Tuširam se svako veče i nosim čistu pidžamu", kaže on.

Osim toga, on kaže da nema potrebe da češće od toga pere posteljinu, pošto je izbacuje napolje na "sunčanje", što je za njega isto kao i pranje.

"Ja to zovem 'metoda protresi i ponovo namjesti'. Sunce izvlači bakterije, a ja se tuširam svake večeri. U suprotnom je to bacanje novca. Ovako štedim i na vodi i na struji", priča Džeks, koji dodaje i da njegova navika nije odvratna, te savjetuje i ostalima da to probaju.

Inače, ovaj momak tvrdi i da je to naučio od svoje bivše djevojke...