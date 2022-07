KUPIMO JEDNU STVAR, A DOBIJEMO DESETU! Evo kako nas varaju preko Interneta, a uz ovih 5 saveta sačuvaćete NOVAC I ŽIVCE!

Da li znate kako nas varaju na Internetu prilikom kupovine odeće? Ovih pet saveta pomoći će vam da sačuvate novac.

Izvor: MONDO

Ako volite da šopingujete, Internet prodaja ima dosta pogodnosti - najpre štedi vaše vreme. Određena stvar vam je na ''dohvat ruke'' bez toga da napustite dom. Na Internetu, što bi se reklo, možete da nađete sve, od igle do lokomotive, a samo par klika vas deli od željene stvari. Međutim, kako je pandemija korone prenela poslovanja na Internet, mnogi su prešli na onlajn rad od kuće, ali i da kupuju i naručuju različite stvari i hranu. Samim tim je i onlajn ponuda postala veća, ali je i porastao broj Internet prevara.

Na različitim sajtovima i profilima na društvenim mrežama možete naići na jeftine stvari, pogotovo odeću. U moru tih stranica, teško je da razlikujete koliko je neki odevni komad zapravo kvalitetan ili original. Dešavalo vam se da naručite jednu stvar, a kada vam stigne na kućnu adresu, dobijete neku potpuno desetu?

Zato je važno da, pre nego što bilo šta poručite, dobro obratite pažnju na različite detalje koji ukazuju da ono što želite da kupite ne izgleda zapravo onako kao što je prikazano na slikama.

Ovo je pet saveta za kupovinu odeće putem Interneta, a da ne budete prevareni.

1. Proverite detalje na slikama

Verovatno ste do sada imali priliku da na nekim stranicama vidite kako je prikazan komad odeće na istom modelu, ali u različitim bojama. To su zapravo makete. Kako bi uštedeli novac, ali i vreme, prodavci na Internetu koriste istu maketu (model), a onda u programimu obrađuju fotografije i dodaju druge boje. To znači da će ta boja uživo izgledati drugačije. Savet je da najpre pogledate recenzije stranice ili profila i pročitete komentare ljudi koji su pre tu kupovali.

Izvor: Shutterstock/Patricia Chumillas

2. Izmerite veličinu

Još jedan od problema jeste veličina, pogotova nakita, ogrlica, prstenja i ostalog aksesoara. Fotografije i optičke varke kojim se služe prodavci, kako bi njihov proizvod bio što primaljiviji, mogu vrlo lako da prevare. Zato pre nego što se odlučite da kupite nešto, proverite mere koje su navedene u opisu prozvoda, uzmite lenjir i nacrtajte kako biste videli stvarne dimenzije određenog proizvoda.

3. Obratite pažnju na detalje

U sitnim detaljima se krije tajna! Uveličajte fotografiju i otkrijte sitne nepravilnosti, koje će vam dati odgovor na pitanje - koliko je zapravo ta stvar kvalitetna? Jedan od saveta jeste da obratite pažnju na dugmiće. Dugmad sa dve rupice, za razliku od onih sa četiri, manje su kvalitetna. Na težim tkaninama ona će nakon izvesnog vremena popustiti i otpasti.

Na slici mogu se videti razlike između fotografije trenerke objavljene na jednoj Instagram stranici i stvarnog izgleda uživo. Razlike postoje kako u materijalu, tako i u šavovima na tkanini i u boji.

Izvor: MONDO

4. Koje slike su pouzdane?

Na fotografijama možete naići na više različitih prikaza proizvoda. Ili će da se vidi samo odevni komad, na ''maketi'' (model koji je obrađen u fotošopu), ili na stvarnom modelu, manekenu ili manekenki.

I upravo je poslednji prikaz najverodostojniji. Na taj način, moći ćete da uporedite oblik tela modela sa svojim i vidite kako zapravo određana stvar izgleda u jednoj veličini. Na osnovu toga izabraćete isti broj, manji ili veći.

Izvor: tiktok/screenshot/@taliawebb8

5. Istražite sastav odeće

Obratite pažnju na nerealno niske cene i istražite od kakvog su materijala stvari. Takođe, možete uvek da pošaljete poruku prodavcu, odnosno stranici, ukoliko su u pitanju društvene mreže, i pitate sve što vas zanima. U opisu fotografije, takođe bi trebalo da budu ispisani detalji o samom proizvodu.