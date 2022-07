OTKRIVENO OD ČEGA JE UMRO ČOVEK KOME JE PRESAĐENO SRCE SVINJE: Preživeo je dva meseca, a onda ga je ovo usmrtilo!

Prvi čovek na svetu kome je presađeno svinjsko srce je umro dva meseca nakon transplantacije, a sada je otkriveno i od čega.

Izvor: CBS Evening News/YouTube

Dejvid Benet (57) iz Merilenda prvi je čovek na svetu kome je presađeno srce svinje, a o tome su pisali svi svetski mediji. On je, međutim, preminuo dva meseca nakon transplantacije, 8. marta, a lekari nisu mogli da nađu uzrok smrti.

U međuvremenu je urađena autopsija, koja je pokazala da je Benet preminuo usled otkazivanja srca – kada jedna ili obe strane srce ne pumpaju krv normalno. Stručnjaci smatraju da je mogući uzrok otkazivanja srca zapravo bio lek, koji je pacijent pio kako bi se sprečilo da telo odbaci novo srce. Moguć uzrok otkazivanja je i infekcija organa svinjskim virusom.

Doktori kažu da "nema dokaza" da je njegovo telo odbilo srce, što znači da postoji nada da bi ovakve operacije mogle i u budućnosti da se obavljaju.

"Autopsija nije pokazala da je došlo do odbijanja srca. Našli smo zadebljanje, a zatim i otvrdnjavanje srčanog mišića, što je dovelo do otkazivanja srca. To znači da srčani mišić nije mogao da se opusti i ispuni srce krvlju, kako bi trebalo", rekao je dr Bartli Grifit, glavni hirurg iz tima koji je operisao Dejvida Beneta.

U saopštenju autopsije koja je objavljena u stručnom časopisu, piše da je do otkazivanja možda došlo usled leka imunoglobulina, koji je pacijentu davan intravenski.

Benet je ovaj lek primao dva puta tokom drugog meseca nakon transplantacije, kako bi se sprečilo odbijanje srca. Takođe, kao razlog smrtnog ishoda se navodi i moguća neaktivna infekcija svinjskim virusom, koji se naziva svinjski citomegalovirus.