Detalji drame na Vračaru.

Izvor: MUP Srbije

"Čuli su se glasovi, neko je vikao 'zovite policiju', shvatila sam da se nešto opasno dešava, a onda nas je policija upozorila da ne izlazimo iz stanova", započinje priču komšinica očevidac drame koja se 3. oktobra odigrala na Vračaru kada je V. D. (46) napao majstora koji je radio na renoviranju stana, a potom udario komšinicu u glavu koja je pokušala da odbrani napadnutog muškarca

Drame se desila u Bulevaru kralja Aleksandra. Ispred stana osumnjičenog muškarca nalazila se policija. U zgradi je bio muk i tišina, komšije su u strahu i neverici ispričale šta se dogodilo.

"Čula sam sirene, jurnjavu uz stepenice gore dolje, vidjela sam da se nešto dešava. Čula sam da je neki čovjek pravio probleme. Nisam smjela da izađem iz stana, zaključala sam se i sačekala da se sve završi. Danas mi komšije pričaju da je jedan muškarac napao majstora koji je radio tu. Komšinica je izašla da ga odbrani, a on je zatim udario i nju. Jadna žena, htjela da pomogne, a ni kriva ni dužna osta povrijeđena", kaže komšinica.

Ona tvrdi da on ne živi u toj zgradi, već da samo povremeno obilazi oca.

"Tog momka sam znala iz viđenja, nekad se pozdravi, nekada ne. Znala sam da sa njim nešto nije u redu, čula sam da je i ranije sa porodicom imao neke sukobe, ali mi do sada nismo imali problem sa njim. On inače ne živi ovdje, tu mu živi otac kog često obilazi, donosi mu hranu. Ne mogu da vjerujem da je to on uradio. Još sam u strahu, ne izlazim nigde", kaže komšinica.

Podsjetimo, ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je da je na Vračaru V. D. (46), najpre jednom muškarcu oštrim predmetom naneo povredu oka, a potom svoju komšinicu udario u glavu i zatvorio se u stan.

"V. D. je u hodniku zgrade u kojoj živi, najprije jednom muškarcu oštrim predmetom naneo povredu oka, a potom svoju komšinicu udario u glavu i zatvorio se u stan. Policijska patrola je odmah stigla na lice mjesta gdje ih je on gađao čvrstim i oštrim predmetom, a potom se zaključao u svoj stan", navodi se u saopštenju.

Nakon bezuspješnih pokušaja pregovaračkog tima MUP-a da sa njim uspostave komunikaciju, policijski službenici Interventne jedinice 92, koji su pokušali da uđu u stan, su ga, upotrebom službenog oružja, sprečili u namjeri da ih povredi. MUP je objavio snimak napada na policajce koji su došli na intervenciju. Kako se može videti, pripadnici MUP "ovnom" su razvalili vrata stana u kojem se nalazio osumnjičeni. U sledećoj sekundi, on je zamahnuo sekirom i krenuo na policajce.

"Tom prilikom napadač je povrijeđen, a dok su ga prenosili do kola Hitne pomoći, pokušao je da izvuče pištolj policajcu. Pregovarači su na lice mesta doveli i majku napadača, da pokuša da ga navede da progovori, koja u tome nije uspjela", izjavio je ministar Dačić.

Nakon sat vremena drame osumnjičeni muškarac je priveden.