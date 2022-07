DEČAK (6) PREMINUO OD TROVANJA, A OVE BOLESTI SU NAJOPASNIJE NA LETOVANJU: Izbegnite greške koje mogu vas KOŠTAJU ŽIVOTA

Ovo su najčešće bolesti na letovanju, a saznajte i kako da ih sprečite.

Izvor: YouTube/screenshot/Tomasz Polaszek

Trovanja hranom i infekcije izazvane bakterijama i virusima, najčešće u hrani, nisu retkost na letovanju, posebno ako putujete u daleke destincije kao što su Egipat, Tunis i druga mesta sa "lošijom" higijenom i sasvim drugačijom klimom.

Danas je osvanula vest o šestogodišnjem dečaku koji je preminuo u Šarm el Šeiku nakon što je dobio stomačni virus zbog kog je stalno povraćao. Dečakov otac je takođe oboleo, trenutno se nalazi u bolnici i bori se za život.

Inače, ova zemlja se odavno nalazi na "crnoj listi" kao destinacija u kojoj se turisti najčešće razboljevaju. Zdravstvene tegobe koje prijavljuju tokom letovanja odnose se uglavnom na one u vezi sa sistemom za varenje. Prema procenama zdravstvenih organizacija, od 100 hiljada turista u Egiptu, razboli njih gotovo trećina!

Šta da radite da se sačuvate na letovanju i zbegnete bolesti koje ne samo da su opasne, već mogu biti i smrtonosne?

Evo koje su to najčešće bolesti koje noge zadese na letovanju...

Infekcija rotavirusom

Ovaj virus izaziva teške prolive, uglavnom kod dece i odojčadi, a može i te kako biti opasan po odrasle osobe. Često je praćen povraćanjem, groznicom, i dehidratacijom. Ovo je akutna zarazna bolest koja utiče na gastrointestinalni trakt. Rotavirus može dugo da živi u vodi - do 60 dana, na povrću i voću - do 30 dana. Period inkubacije je od 12 sati do 7 dana. Bolest se manifestuje naglim porastom temperature, slabošću, bolovima u stomaku, dehidratacijom, čestim povraćanjem i dijarejom. Uzrok infekcije je nepoštovanje pravila lične higijene. Ako osetite simptome koji su slični drugim crevnim infekcijama, trebalo bi da se obratite lekaru. Efikasan metod prevencije je vakcinacija.

Infekcije kože

U ove bolesti spadaju šuga, mikrosporija, mikoza. Veoma lako možete da se inficirate na plaži, kod tuševa i u svlačionicama, pa je preporuka lekara da ni u kom slučaju ne hodate bosi, već samo u papučama. Sunčajte se isključivo na peškiru ili prostirci.

Izvor: Marko Marcello/Shutterstock.com

Dug boravak na suncu

Dugotrajno izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti može da dovede do toplotnog udara, opekotina ali i pojave malignih bolesti poput melanoma. Birajte adekvatnu odeću - laganu, od prirodnih materijala i prozračnu. Glava mora da bude pokrivena šeširom ili kapom i obavezno unosite velike količine vode. Od 11 do 16 sati najbolje je da se sklonite sa sunca. Obavezno koristite kreme za sunčanje i nanosite ih nakon svakog kupanja, kao i na svaka dva sata.

Trovanje hranom

Bakterije vole toplo okruženje, tako da je u toku leta prilično lako "zakačiti" botulizam ili stafilokok aureus. Botulizam izaziva bakterija "clostridium botulinum" koja se najčešće nalazi u životinjama, a koja preko fekalija dolazi u spoljnu sredinu, gde obrazuje spore i "zagađuje" meso, ribe, voće, povrće i druge namirnice. Stafilokok preferira slatkiše, a do infekcije najčešće dolazi krivicom kuvara koji nije poštovao higijenska pravila prilikom pripreme hrane.

Ako osetite simptome trovanja - zamućenje vida, groznicu, glavobolju, povraćanje ili retku stolicu - potrebno je da odmah pozovete hitnu pomoć.

Ujedi insekata

Na moru nisu retki ni "susreti" sa pčelama, osama, konjskim muvama, komarcima, krpeljima. Zaštitu od "neprijatelja" mogu da pruže mreže protiv komaraca, a pre izlaska napolje potrebno je da koristite repelente - posebna sredstva koja odbijaju insekte. Da biste se zaštitili od krpelja, izbegavajte travnata područja, a ako već idete na takav odmor, obavezno nosite pantalone, jaknu sa dugim rukavima i ne zaboravite na čarape. Nakon šetnje, pažljivo pregledajte telo.