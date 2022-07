POZAJMIO SAM MU PARE PRE 10 MESECI, ON IDE NA MORE SA DEVOJKOM! Haos na mrežama oko prijateljstva i dugova - "KLOŠAR!"

Objava jednog korisnika izazvala je opštu raspravu na mrežama - da li su oni koji duguju novac prijatelju, a troše sa strane, pravi prijatelji?

Izvor: shutterstock/maja marjanovic/reddit/screenshot

Pozajmljivanje para prijateljima je često tema polemisanja u društvu. Mnogi se žale kada to učine, a ponekad ne mogu da očekuju da će im se vratiti ni za par godina.

Jedan korisnika Redita odlučio je da pita ljude šta misle o tome što je svom prijatelju pre deset meseci pozajmio novac, koji mu još uvek nije vraćen. Kako kaže, vidi da troši sa strane, kao i da planira letovanje sa devojkom.

"Pre skoro 10 meseci sam pozajmio prijatelju 400 evra. Pre mesec dana je od zajedničkog prijatelja pozajmio 300 evra. Poznajemo se preko 5 godina. Da vas uvedem u priču, on je uvek u nekim pričama o lovi, a nema za cigare. Bukvalno kad krećem na kafu, kupujem paklu više. Nikako da mi vrati pare, svaki mesec čujem priče kako će upasti u keš tamo, vamo, bla bla bla. Ja neću ostati gladan za 400 evra, ali opet, pokrenuo sam svoj posao, počeo da radim i teško sam ih zaradio. Onda mi bude krivo kad vidim da troši pare, planira more sa devojkom itd", napisao je muškarac i dodao:

"Interesuje me vaše mišljenje i gledanje na ovakvo prijateljstvo, čist račun, duga ljubav", glasila je objava.

Naravno, usledili su mnogobrojni komentari, a većina korisnika je istakla da mu to nije pravi prijatelj.

"Ima jedna izreka starijih ljudi - pozajmi para onoliko koliko možeš da oprostiš. J*g, platio si školu".

Izvor: Reddit/printscreen

"Ćao, nisu te pare toliko problem. Više me interesuje pogled na to prijateljstvo iz drugog ugla, nije mi normalno da nekome duguješ, a trošiš sa strane, u fazonu - ima on para ne trebaju mu".

"Ako ti nije problem (hteo sam ja ove godine na Barbados) treba mi za nešto, zaradićemo milione, vraćam ti dogodine".

"To nije prijatelj, to je klošar. Ja imam takvih koliko hoćeš. Pare nikad nećeš videti, oprosti se od njih. Taj lik je dužan i Bogu i narodu. A znaš kako završe na kraju? Odu iz grada zato što ih 50 ljudi juri za pare".

"To samo pokazuje da te ne poštuje. Ja sam prestao da pozajmljujem pare pre jedno 15 godina, kad mi je dojadilo da, ja koji pozajmim, uvek moram da jurim svoje pare nazad".

"Da si mu ponudio pozajmicu overenu kod notara sa tačnim rokom otplate, saznao bi koliko je iskreno prijateljstvo sa njegove strane. Lik je odlučio da te prevesla, ti si mu dao svoju saglasnost za poklon".

"Nisi dužan da pozajmljuješ, ne daj pare apsolutno nikome".

"Dobrom prijatelju može da se kaže 'šta bi sa onih 400 evra?'. Poznaniku se ne pozajmljuje".

"Najlakši način da izgubiš prijatelja je da mu pozajmiš novac".

U jednom trenutku, muškarac je odlučio da odgovori, napisavši: "Samo me interesuje, da mu nisam pozajmio pare, verovatno bih ispao ljiga, tako da, svakako bi to prijateljstvo bilo klimavo".

Šta vi mislite, da li ste ikada "jurili" za novcem koji ste vi pozajmili i da li vam je zbog toga bilo neprijatno?