ŠTA MUŠKARCI PRVO POMISLE KAD UGLEDAJU SVOJU DJEVOJKU U VJENČANICI: Evo šta su odgovorili, to ni sami nisu očekivali!

Muškarci otkrivaju šta su prvo pomislili kada su ugledali svoje partnerke u vjenčanici.

Izvor: Shutterstock/Ryzhkov Oleksandr

Kažu da jači pol vješto krije svoje emocije, a mnogi od njih teško pokazuju osjećanja i na samom vjenčanju. Zato je vrlo zanimljivo čuti direktno od njih odgovore na pitanje šta su prvo pomislili kada su ugledali svoju djevojku u vjenčanici.

Neki od njih su objasnili da ni sami nisu očekivali takav efekat, a taj trenutak opisali su kao poseban, uzbudljiv, šokantan i nevjerovatno emotivan. Evo šta oni kažu:

"Kroz glavu mi je prošlo sve što smo zajedno proživjeli"

"Kad sam bio mlađi, bavio sam se sportom i uviek sam mogao da pretpostavim kako će se neka utakmica odvijati. Otkad smo vjerenica i ja dogovorili datum i mjesto vjenčanja, uvek bi me ponijele emocije kad bih zamislio trenutak kako ona hoda prema meni, ali stvarno ništa nije moglo na to da me pripremi. Dok sam gledao tu predivnu ženu u bijelom, kroz glavu mi je prošlo sve što smo zajedno proživjeli i kako je sve vodilo do tačno tog trenutka", opisao je jedan muškarac.

"Mozak mi se ispraznio i pomislio sam koliko je lijepa"

"Iskreno, kad sam stajao i čekao da ona dođe, razmišljao sam o raznim stvarima: 'Kakvo će biti vrijeme do kraja dana?', 'Da li imamo dovoljno hrane za sve goste?', i kako sam 'prilično gladan'. Ali, kad sam čuo da se približava, zapitao sam se kako izgleda u vjenčanici i šta ću joj reći. Onda sam se okrenuo i ugledao je, a mozak mi se ispraznio i mislio sam samo: 'Uh, koliko je lijepa'", opisao je svoje vjenčanje još jedan muškarac.

"Shvatio sam koliko sam srećan'

"Prije velikog dana sam čuo da je moja žena u potrazi za 'savršenom vjenčanicom', ali nisam mogao da zamislim kako će u njoj izgledati. I to sve dok mi fotograf nije rekao da se okrenem i pogledam je. Tek tada sam shvatio koliko sam srećan što će ta prelijepa žena biti moja", rekao je još jedan.

"Osjećao sam kao da sve više postaje dio mene"

"U trenutku kad je ova fotografija nastala, shvatio sam da me moja žena voli dovoljno da se uda za mene, bez obzira na sve moje mane. Sa svakim njenim korakom prema meni, osjećao sam kao da sve više postaje dio mene", prisjetio se još jedan muškarac.

"Nadmašila je sva moja očekivanja"

"Zamišljao sam kako bi mogla da izgleda u vjenčanici, ali njena pojava pored mene sa osmjehom na licu je nadmašila sva moja očekivanja. Odjednom se isplatilo dugo čekanje i planiranje, dok sam gledao ženu koju ću uskoro zvati svojom suprugom. Očarala me je njena ljepota, kao i činjenica da je takva žena odlučila sa mnom da provede cio život", objasnio je još jedan muškarac.