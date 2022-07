USKORO PILULA KOJA PRODUŽAVA ŽIVOT NA 200 GODINA?! Naučnici najavili da organi neće moći da PROPADAJU, a evo kad stiže!

Naučnici su na korak stvaranja pilule koja ljudima omogućuje da žive 200 ili više godina!

Izvor: Shutterstock/Josep Suria

Ideja da se živi nekoliko stotina godina je oduvijek bila nemoguća, a smatrala se najvećom fantazijom milionera. Ipak, naučnici koji se bave starenjem otkrivaju da su na korak da stvore pilulu koja bi ljudima omogućila da žive 200 ili više godina.

Medicina je u poslednjih sto godina otkrila da je životni vijek ljudi u razvijenim zemljama 80 godina, što je skoro duplo više od prosječnog životnog vijeka na prelazu iz 19. u 20. vijek.

Iako mnogi ne vjeruju u ovu opciju, nauka ističe da najvjerovatnije može da omogući da životni vijek čovjeka bude mnogo duži nego što je to danas. Dr Endrju Stil, britanski kompjuterski biolog i autor nove knjige o dugovječnosti, rekao je da ne postoji biološki razlog zbog kojeg ljudi ne bi mogli da dožive 200 godina.

On vjeruje da nova pilula eliminiše tzv. zombi ćelije u telu koje su glavni krivac za propadanje tkiva i organa koje se dešava s godinama.

Pilule koje izbacuju ove ćelije iz ljudskog tijela, već se koriste u ispitivanjima na ljudima i mogle bi da budu dostupne na tržištu za deset godina, smatra dr Stil. On je uveren da neko, čitajući ovaj tekst sada, uz pomoć lijeka, može da živi do 150 godina. Prema njegovim riječima, ne postoji apsolutno ograničenje koliko dugo možemo da živimo.

"Svakih nekoliko godina imamo nove studije koje donose neku fundamentalnu granicu čovjekovog životnog vijeka, ali u svima njima nedostaje jedan ključni dio, a to je činjenica da nikada ranije nismo pokušavali da liječimo proces starenja. Ne vidim nikakav fizički ili biološki razlog zašto ljudi ne bi mogli da žive do 200 godina. Izazov je da li se biomedicinska nauka može dovoljno razviti da to omogući", zaključuje on.