POKAZALA KAKO SE LAKO SAKRIVA CELULIT, PA POSLALA MOĆNU PORUKU ŽENAMA: "Vaša koža ne treba da bude glatka" (FOTO)

Devojka pokazala koliko je lako sakriti celulit na fotografijama, pa pozvala sve dame da obuku šortseve i prihvate "narandžinu koru", koju inače ima 90 odsto žena.

Izvor: Instagram/Screenshot/liv_livin_life__

Devojka po imenu Liv koja sebe naziva "onlajn trenerom" čiji je cilj da pomogne ženama da dobiju samopouzdanje u teretani i da se ne plaše hrane, objavila je poruku koju treba da vide i čuju sve dame.

Ona je fotografijom pokazala koliko je lako sakriti celulit i poručila ženama da "nose šortseve ovog leta".

Stvar je u tome što mnoge žene odbijaju da nose haljine, suknje, šortseve jer ih je stid celulita na koži, ali Liv poručuje da je "celulit sasvim normalan".

Na fotografiji koja je podeljena na dva dela, ova devojka je pokazala koliko je lako sakriti celulit na fotkama, a potreban je samo dobar ugao i pogodno osvetljenje.

"Vaša koža ne treba da bude glatka iz svakog ugla i to je normalno. Poziranje i filteri to prikrivaju, zbog čega je još važnije da to shvatite. Obećavam vam da mnogo više ljudi nego što mislite ima celulit, 90 odsto žena ima celulit. Zašto ga žene imaju više nego muškarci je stvar genetike – kod muškaraca su masne ćelije u cikcak strukturi, dok su kod žena one kružne strukture, što utiče na vidljivost na koži.

Prihvatite ga! Koža ne treba da vam bude glatka iz svakog ugla, zaboravite na vežbe za smanjenje celulita, koje vam stvaraju fiksaciju i uopšte ne pomažu", poručila je ona.

Liv je pozvala sve da "priznaju da ljudi imaju celulit bez obzira na telo i kilažu – pogledajte statistiku, 90 odsto? Ne cenite sebe po izgledu, priznajte da ste više od svog tela i izgleda. Svakodnevno identifikujte stvari na svom telu koje volite – polako ali sigurno gledaćete u ogledalo i počinjati da se fokusirate na ono što volite, sa pozitivnim stavom".

Ova devojka je dalje poručila svim da "naviknu da im bude neprijatno".

"Nosite šorts, izgurajte sebe iz zone komfora, počnite od male grupe prijatelja, a onda ćete shvatiti da šorts možete da nosite kao i bilo ko drugi. Da bi celulit postao normalan, moramo da ga viđamo u realnom životu, zato postavljam ovu sliku gde se vidi. Ja sam fit, mlada i zdrava i ipak imam celulit. Imala sam ga i kada sam bila premršava. Imam ga i sada i to nije nešto čega pokušavam da se otarasim", zaključila je ona svoju poruku.

Mnogi ljudi su pohvalili Liv zbog iskrenosti, govoreći da je "to baš ono što je trebalo da čuju".

"Tvoje objave toliko pomažu", "potpuno sam saglasna sa ovim", neki su od komentara dama na njenu objavu.