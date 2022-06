POČEO JE NAJBOLJI PERIOD OVE GODINE, EVO ŠTA TREBA DA RADITE: Astrolog otkrio šta nam donosi mlad Mesec u Raku!

Mlad Mesec u Raku je najpovoljniji period koji ćemo imati ove godine, a evo šta nam on donosi.

Jutros u 4 sata i 52 minuta je mlad Mesec ušao u znak Raka, koji simbolizuje dom i porodicu, a astrolog Dušan Veličković je u Jutarnjem programu na TV Prva šta to tačno znači i šta nam ovaj period donosi.

"Od mladog Meseca pa do punog, to je udah prirode i tada započinjemo neke stvari. Dan kada je mlad Mesec ili kada je pun nije baš najbolji dan, ali period između je idealan za započinjanje nekih novih stvari. Mesec je generalno planeta plodnosti, to je veoma bitna planeta. Rak je inače znak plodnosti, doma, porodice, izobilja, tako da taj udah prirode kreće upravo iz kuće", započeo je priču astrolog, dodajući da "parovi koji se sada venčavaju imaju naklonost neba".

On je istakao da je Rak, u kojem se trenutno nalazi mlad Mesec, takođe i znak privatnog biznisa, te se i tu mogu očekivati neki uspesi.

Upozorivši da je trenutno i Mars u znaku Ovna, te da moramo da vodimo računa o energiji kojom raspolažemo, da je pametno koristimo, istakao je i da je mlad Mesec u Raku najbolji period koji ćemo imati do kraja ove godine.

"To je najpovoljniji period u ovoj godini, narednih desetak dana dok Mars ne uđe u znak Bika treba koristiti za sve ono što želite da traje, da počnete, ovo je fantastičan period, boljeg do kraja godine biti neće. Istrajte u svojim namerama jer nebo će vam u tome pomoći", zaključio je astrolog Dušan Veličković.