ŽENA SE POŽALILA NA PRETNJE KOJE DOBIJA ZBOG POSLA: Sve je počelo porukom sa nepoznatog broja - "Odmah sam znala KO JE"

Žena je podelila priču na društvenim mrežama, ističući da ne zna kako da postupi jer dobija pretnje zbog kolege.

Izvor: Shutterstock/Studio GL

Kažu da ljubomora može svašta da učini, a to dokazuje i priča jedne žene, koja je na mrežama podelila neprijatno iskustvo.

Kako je otkrila, trenutno radi na poslovnom projektu sa kolegom, zbog čega su primorani da svaki dan provode zajedno. Ipak, jedna poruka koju je dobila na WhatsApp-u promenila je ceo tok.

"On je 15 godina stariji od mene ali zaista se sjajno slažemo i radimo odličan posao. Pričao mi je da je svoju ženu upoznao preko interneta, a ona je zatrudnela već na drugom viđanju. Ja sam njemu ispričala da već neko vreme živim sa svojim dugogodišnjim partnerom, a kroz te razgovore i posao smo razvili iskreno prijateljstvo. Međutim, njegova supruga to ne vidi tako", napisala je žena u objavi.

Objasnila je da joj je kolega ispričao da se često svađa sa suprugom zbog njene ljubomore, a onda je jedno veče dobila poruku sa nepoznatog broja. U njoj je pisalo da se skloni od kolege, da prestane da ga zove i da će loše završiti ukoliko to ne učini. Kako kaže, odmah je znala da je ona.

"Nakon toga sam nazvala njega da vidim o čemu se radi, ali nije se javio. Kada smo se sutradan videli na poslu, jedva da smo progovorili i izbegavao me je koliko je mogao. Sada ne znam šta da radim, ne želim da nam bude neprijatno na poslu, niti da budem neprofesionalna. Želim da nastavim da radim na projektu kao i do sad, ali malo me je strah njegove supruge", objasnila je.

Korisnici društvenih mreža stali su u njenu odbranu.

"Ja bih mu rekla i savetovala mu da razgovara sa njom. Vi ne znate šta se događa između njih i kakav im je brak, ali nemate veze sa tim", napisala je jedna korisnica.

"Možda ju je već varao pa se ona zato ponaša tako. Mislim da bi trebalo da je nazovete i objasnite joj da je vaš odnos zaista samo poslovan i prijateljski", prokomentarisala je druga.

Šta biste vi uradili?