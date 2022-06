URADITE OVO I MISLIĆE NA VAS 24/7: Psiholog otkriva 5 ključnih saveta kako da muškarac bude očaran vama - SVE JE BITNO!

Da li ste se zapitale kako da učinite da muškarac neprestano misli na vas i šta je to što oni najviše vole? Ovo je pet saveta.

Žena kada oseti da je ''on taj'', da su se sve kockice poklopile i da je on muškarac koji joj po svim merilima odgovara, od intelekta do fizičke privlačnosti, ona ne želi da ga izgubi. Ona tada počinje i da zamišlja život sa njim, međutim za to je potrebno dosta truda, strpljenja i razumevanja.

Psiholog - savetnik, Dragana Peco na svom Youtube kanalu ''Veze i one bezveze'' na kom redovno objavljuje klipove o ljubavnim problemima, ali i rešenjima za zdraviji odnos, ovog puta govorila je o pet ključnih saveta kako da muškarac postane očaran vama.

Kako je i sama rekla opsesija ima pomalo negativnu konotaciju. Opsednuti ljudi ne mogu da se odvoje od predmeta svoje želje, a Dragana je još na samom početku ukazala da se njeni saveti odnose isključivo na funkcionalne muškarce, a ne na one koji gaje u sebi veće ili manje psiho-emocionalne disfunkcionalnosti. Ovo su njenih pet ključnih saveta kako da muškarac neprestano misli na vas:

1. Treba da postanete zanimljiva žena

Imajte na umu da ljudi najčešće ulaze u ljubavni odnos kako bi im bilo zanimljivije i kako bi se na određeni način zabavili. Muškarci više nego žene traže zabavne sadržaje, poput različitih sportova, igrica, druženja i izlazaka. Ukoliko mu pokažete da ste zanimljiva žene, takva slika mu definitivno neće izbledeti iz glave.

Šta znači biti zanimljiva žena? To se ne podrazumeva da znate gde se održavaju sve žurke u gradu ili da imate dobre fore i glumite animatora, već vaša pojava i komunikacija sa njim treba da bude dovoljno zanimljiva da on jedva čeka da se ponovo vidite.

''Dok ne otkrijete šta ga najviše zanima i čini srećnim, vi do tada možete da mu ponudite zanimljive stvari koje vas ispunjavaju'', istakla je psiholog.

Trik je u u tome da mu objasnite zbog čega je vama, baš to što radite zanimljivo. Pokažite mu strast i entuzijazam dok radite nešto što volite i što vas pokreće. Nebitno da li je to gledanje filmova, jahanje ili čitanje. Međutim, to treba da bude uzajamno. Ukoliko se u odnosu očekuje da samo jedna strana zabavlja drugu, odnos neće uroditi plodom.

2. Učinite da se on pored vas oseća kao muškarac

Pitate se šta to zapravo znači? Pustiti ga da bude muškarac, to znači da poštujete sve ono što čini za vas i ne zaboravite da mu naglas to date do znanja. Objasnite i dočarajte mu koliko vas čini srećnom. Neki put je dobro da odluke donosite zajedno - na taj način ćete biti svesni da zajedničkim snagama gradite vaš odnos.

Takođe, učinite da se oseća poštovano. Ovo znači da mu odate zahvalnost za male, svakodnevne stvari koje čini za vas. To možete da učinite rečima, postupkom ili odeđenim gestom. Počnite zahvalnost rečima ''sviđa mi se kada'' i navedite šta je to u pitanju. Istraživanja su pokazala da su pohvale i priznanja nešto za čim svi težimo i jedva čekamo da dobijemo. Na taj način se pojačava endorfin - hormon sreće.

3. Podignite svoju fizičku atraktivnost maksimalno

Muškarci su vizualna bića, što znači da im je vizualan ugođaj jako važan. Svi ljudi vole lepotu, kako onu iznutra, tako i spoljašnju. Ukoliko muškarcu obezbedite oba, imaćete veće šanse kod njega, a pogotovo za tog jednog koga jarko želite. Negovana žena je uvek odavala utisak odgovorne i posvećene žene. Vodite računa da izgledate pristojno i uredno svakog dana. Bavite se fizičkom aktivnošću, zdravo se hranite i uvek se uredno i lepo oblačite.

Devojka pored toga što je pametna, zanimljiva, obrazovana i interesantna, dodatno će probuditi želju kod muškarca, ukoliko vodi računa o sebi.

4. Pozovite ga u svoj svet, ali ne pravite svet od njega

Šta ovo znači? Ako se bavite i radite stvari na koje ste ponosni, pozovite ga da i on bude deo njih. Važno je da mu pokažite na koji način vodite zdrav i dobar život i da će on uz vas takođe napredovati. Pokažite mu koje sve dobre stvari donosite u njegov život, šta može od vas da nauči i kako da bude siguran. Nemojte da ''skačete na prvu loptu'' i pre nego što započnete raspravu, razmislite da li je vredno toga. Izvagajte više puta. Ukoliko muškarac ima utisak da pored vas može da postigne više u životu, vi onda odajete utisak prave žene za njega.

5. Cenite sebe

Ovo je veoma važno, jer kada cenite sebe, vi pokazujete time da ste posebni. To je dvosmerna ulica, što znači da kada neko poseban izabere da bude sa nekim, to govori dosta o muškarcu, njegovoj vrednosti i posebnosti. Unapred odretite svoje standarde i ne odustajte od njih. Jedan od odličnih primera je rečenica koju biste mu na početku veze rekli: ''Ja ne spavam sa momkom prva tri meseca'' - što znači da ne puštate svakog u svoj život, već samo posebne ljude. To će mu biti odličan znak da treba više da vas ceni i dodatno se potrudi.

Savet psihologa je da imate na umu da koliko god da vam se možda dopada neko ko je psihološki ili emocionalno pomalo nestabilan, vaša ljubav ne može da izleči nikoga, ako on to ne želi i ako ne prepozna u sebi problem.

Neki od komentara na pitanje šta ih najviše privlači kod žena, bili su to da je iskrenost, poštovanje, fizička privlačnost i razumevanje najvažnije.

Na kraju krajeva, biti prirodan i biti svoj je ono što se uvek ceni.