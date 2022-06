DA LI ĆE RIBE ZEBRICE USPEŠNO OPORAVLJATI SRCE NAKON INFARKTA: Dr Kojić otkrila da li ova terapija "briše" sva oštećenja

Pokrenuto je najnovije istraživanje o najboljoj metodi za oporavak srca nakon srčanog udara, a ribice zebrice igraju važnu ulogu.

U sve više labartorija širom sveta možete da vidite akvarijume, a u njima posebno mesto zauzima riba zebrica, čija je sposobnost regeneracije oštećenih organa privukla pažnju naučnicima.

Da li riba zebrica krije tajnu oporavka srca nakon srčanog udara i da li je ovo nova terapija za ljude, otkrila je doktorka Snežana Kojić u "Uranku" na K1 Televiziji.

"Ribice su praktično dopuna i prethodnica eksperimentima u kojima se koriste miševi. Kada hoćete da testirate novi lek protiv tumora, uglavnom se sintetišu jedinjenja i testiraju se kako utiču na ćelije tumora. Da biste uradili eksperiment samo na miševima, potrebno je mnogo životinja i vremena. Taj ceo put mogu da skrate zebrice, tako što na njima testirate lekove i vidite kako one deluju na ćelije tumora. Ubrizgavaju se ćelije tumora u žive ribice i onda se embrioni gaje u vodi koja sadrži lekove koji se testiraju. Onda vidite kako lek utiče na živi organizam, pa na ćelije tumora, da li menja negativne karakteristike", objasnila je doktorka.

Kako ribica zebrica može da poboljša srce koje je doživelo srčani udar?

"Kada kod čoveka dođe do infarkta, umre veliki broj kardiomiocita. Taj problem je za sada nepopravljiv, stvara se ožiljak, srce je oštećeno. Može i dalje da funkcioniše, ali mnogo slabije. Tu nema popravke, imate neke terapije, umerenu fizičku aktivnost, ali život nije više isti", rekla je dr Kojić i dodala:

"Ćelije srca su vrlo diferencirane ćelije koje kada nastanu, one dalje ne mogu da se dele i zaustavljene su u stanju kada obavljaju svoju finalnu funkciju. Dugo se mislilo da su one nesposobne za deobu, ali u zadnjih par godina naučnici su uspeli da pokažu da te ćelije u određenom i vrlo malom tempu mogu da se dele. Ipak, kada dođe do infarkta, to je nedovoljno", objasnila je doktorka.

U svetu pokrenute dve strategije

"U svetu se razvijaju dve strategije, kako da se pomogne oštećenom srcu. Jedna strategija je da se direktno u srce ubrizgaju zdravi kardiomiociti koji će da zamene umrle. Međutim, oni tu nailaze na vrlo tešku i nezahvalnu sredinu. Mislim na matične ćelije. Mnogo se radi na tome da se te ćelije prime i nastave da rade", rekla je doktorka i dodala:

"Druga strategija je da naterate zdrave ćelije da se podele, umnože i zamene one koje su umrle. Kapacitet deobe je vrlo mali i ograničen. S druge strane, postoje životinje i neki organizmi koji mogu da regenerišu svoje organe. Zebrica je ušla u fokus istraživanja, baš zbog toga što može da regeneriše organe, pa i srce. Ribici povredite vrh komore, ona formira ožiljak, ali na granici između povređenog i nepovređenog tkiva, aktiviraju se ćelije srca i krene da se dele, jer su u takvom stanju da su zapamtile kako se formiralo srce. One ujedno mogu da imaju zrelu funkciju i da očuvaju mogućnost deobe. U tom uskom pojasu se aktiviraju, dele, odbaci se tkivo i nakon dva, tri meseca, vi više ne možete da vidite ožiljak, kao da se ništa nije desilo", rekla je dr Kojić.

Kako će ribica pomoći ljudima?

"Postoji drugi tip mušića u našem telu, skeletni mišići. Kada se povrede, i mi možemo da ih regenerišemo. Sada se postavlja pitanje da li mi možemo da nađemo zajedničke učesnike u ta dva procesa, da vidimo šta nam je zajedničko, koji su to procesi koji se dešavaju i da krenemo da ispitujemo zajedničke učesnike da bi iz tih znanja mogle da se razviju strategije pomoću kojih ćemo obezbediti ćelijama da povrate regeneratitvni kapacitet. Naše je da nađemo ključ", objasnila je doktorka.

Dr Kojić je otkrila da već imaju prve kandidate za ovo istraživanje.

"Imamo kandidate na kojima ćemo raditi u narednih tri godine. To su pacijenti koji su preživeli infarkt. Granica godišta se pomera ka mlađima, nažalost, a Srbija prednjači u broju obolelih od kardiovaskularnih bolesti. Posle je potrebno da ih pratimo", rekla je doktorka.