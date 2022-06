OTEČENI KAPCI I CRVENE OČI VAS ODAJU! KAKO DA SAKRIJETE DA STE PLAKALI? 5 načina kriju tragove, a jedno POGORŠAVA stanje

5 načina da sakrijete da ste plakali!

Izvor: YouTube/screenshot/Amazon Prime Video

Bilo da verujete staru izreku da "suze čiste dušu" ili mislite da je izmišljena samo da bi utešila onog koga neka teška muka muči, ono što je neminovno kod plakanja jesu otečeni očni kapci i celokupna nadutost lica.

A kada vas drugi tako vide, naravno je da će početi da postavljaju pitanja... Kako sakriti tragove suza na licu i da li je to uopšte moguće?

Evo šta kažu dermatolozi, šta treba da uradite:

1. Prestanite da plačete

Da biste sakrili tragove suza, prvo morate da prestanete da plačete. Ako vam to ne uspeva, poslužite se trikom - s vremena na vreme uzviknite "oh" i tako ćete naglo zaustaviti suze. Drugi način je da se uštinete za ruku, to morate da učinite veoma nežno. Duboko udahnite i razmišljajte o "običnim" stvarima, kao što je hranjenje kućnog ljubimca ili zalivanje cveća.

2. Umijte se

Suze izazivaju dotok krvi u lice i povećavaju temperaturu kože, izazivajući njeno crvenilo. Da biste uklonili ovaj efekat, operite lice hladnom vodom nekoliko puta dok otok ne nestane. Možete napraviti hladan oblog sa peškirom ili istrljati lice kockom leda kako biste pomogli da se crvenilo brže povuče. Duvajte nos da biste pročistili kanale.

3. Oslobodite se otoka

Kada plačemo nos, oči i usne oteknu, naravno, otok će vremenom popustiti, ali ako to treba brzo da izvedemo, napravite oblog za oči tako što ćete obične kašike ohladiti u frižideru. Pritisnite ih na oči i držite kratko, pa ponovite nekoliko puta. Hladni metal će pomoći da se normalizuje cirkulacija krvi, a crvenilo će brže nestati. Nije loše ni da pravite grimase ispred ogledala, ova mala "vežba" mišića lica će pomoći da otok splasne.

4. Nanesite kremu

Ohlađena hidratantna krema će pomoći da se sakriju znaci dehidracije. Koristite lagane teksture, one će ujednačiti ton kože. Ne zaboravite da nanesete hidratantnu kremu i na oči: brzo će ukloniti otok i crvenilo.

5. Lagana šminka

Jedna od najvećih grešaka koje devojke prave kada pokušavaju da prikriju tragove suza je da nanose "tešku" šminku koja bi trebalo da prikrije nesavršenosti. Međutim, na iritiranoj koži takva šminka izgleda veoma neuredno i zapravo naglašava ono što želite da prikrijete, otečene kapke i crvenilo očiju. Izbegavajte tople nijanse, one će naglasiti upaljene oči, koristite sive boje. Neka šminka bude "meka", a umesto rumenila, koristite bronzer: nanesite ga na jagodice, strane čela i bradu da vratite prirodan sjaj licu.