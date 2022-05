JEDNA GRUPA LJUDI JE PRVA NA UDARU MAJMUNSKIH BOGINJA: Lekari otkrili ko je najugroženiji i zašto!

Majmunske boginje šire se svetom, a lekari otkrivaju ko je u najvećoj opasnosti, zašto i da li treba da paničimo...

Majmunske boginje prete svetu! Od ove bolesti, kako je primećeno, obolevaju muškarci od 20 do 40 godina, kaže virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler.

On dodaje da se ova vrsta boginja ipak ne prenosi lako, da nema razloga za brigu, jer smrtnosti od majmunskih boginja u Evropi gotovo i da nema, a farmakološka terapija deluje na adekvatan i efikasan način.

Bez velikih problema

"Što se samog virusa tiče, on ne izaziva nikakve prevelike probleme kod ljudi, pre svega zato što se teško prenosi. Virus nije tako infektivan i vrlo mali procenat ljudi, od ukupnog broja osoba koje su bile u kontaktu sa obolelim, razboli se", kaže Šekler za Kurir.

On dodaje da se u obzir mora uzeti jedna neobična okolnost, a to je da su svi oboleli do sada muškarci od 20 do 40 godina starosti.

Gde se pojavljuju ospe Ospe se pojavljuju na: - licu; - na genitalijama; - na rukama inogama;





Kako kaže, preventive nema i dovoljno je da se ljudi ponašaju normalno - da vode računa o higijeni, peru ruke i izbegavaju potencijalni kontakt sa zaraženima.

"Dobro je kod boginja to što je bolesnik zarazan tek kada se pojave simptomi. Inkubacija može da traje od pet do 14 dana, a kada se pojave simptomi, ta osoba je jako infektivna, jer iz svake kraste izlaze milioni čestica virusa", kazao je Šekler.

On smatra da ništa neće promeniti ukoliko se pojave jedan ili dva slučaja obolelih jer u Evropi nema smrtnih slučajeva, a postoje i dobra potporna terapija i antivirusni lekovi koji umanjuju umnožavanje virusa, zbog čega razloga za bojazan - nema.

Prvi simptomi Prvi simptomi koji se javljaju su: povišena temperatura, intenzivna glavobolja, bolovi u mišićima i krstima, opšta slabost, manjak energije, uvećane limfne žlezde. Drugi stadijum bolesti: - javlja se jedan do tri dana kasnije - pojavljuju se ospe i to raznolike - prvo izlaze one zaravnjene s nivoom kože - posle mogu biti i iznad tog nivoa - mehurići mogu biti ispunjeni bistrom ili žućkastom tečnošću - prelaze u kraste koje na kraju otpadnu

Ne paničiti

Inače, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ranije je navela da osobe mlađe od 40-50 godina mogu biti podložnije majmunskim boginjama jer nisu zaštićene vakcinacijom protiv velikih boginja koja je bila zastupljena dok ova bolest nije iskorenjena.

Sa time da ne treba paničiti saglasna je i prof. dr Nada Kuljić Kapulica, virusolog i mikrobiolog, koja kaže da, i ako virus dođe do nas - u pitanju će biti pojedinačni slučajevi.

"U pitanju je bolest koja nije visoke smrtnosti, traje samo nekoliko nedelja i daje ospe i boginje koje mogu da liče na varičelu, što kliničare može da dovede u zabludu. Prvo se javljaju kao ospe na licu, a onda po drugim delovima tela. Mesta panici nema, iako za ovu bolest nema ni vakcine ni leka, već se daje simptomatska terapija kao kod varičela", kaže ona.