MAŠINA CRKAVA ZBOG JEDNE STVARI KOJU SVI PEREMO U NJOJ: Majstor upozorio, pa otkrio kako da proverite je li već oštećena

Majstor za popravku električnih uređaja otkrio je šta nikako ne bi trebalo da perete u mašini za veš jer veoma lako možete da je oštetite!

Izvor: Patryk Kosmider/Shutterstock.com

Tehničar za popravku električnih uređaja Skot Flint, koji u tom poslu ima više od 30 godina iskustva, otkriva šta nikako ne smete da perete u veš mašini.

Možda će to mnogima zvučati neobično jer sada svi kupuju prostirke za kupatilo koje mogu da se peru u mašini za veš, ali majstor savetuje da to nikako ne radite.

"Prostirke za kupatilo upijaju mnogo vode, zbog čega budu veoma teške, mnogo više nego što mašine mogu da izdrže", navodi Flint.

On objašnjava da većina novijih mašina ima veliki bubanj u koji mogu da stanu velika ćebad i kupatilske prostirke, zbog čega ljudi misle da u mašini mogu da peru velike, teške stvari.

"Moderne mašine imaju mnogo veći broj obrtaja nego one starije – do 1.200 obrtaja u minutu. Ovi brži obrtaji stvaraju veću silu kada u mašini perete teške stvari, a povećana težina dovodi do bržeg kvarenja mašina".

Postoji i još jedan razlog zašto kupatilske prostirke ne bi trebalo da perete u mašinama. Većina njih sa zadnje strane ima gumirani sloj, koji se u mašni vrlo često raspade, a onda može da začepi pumpu ili motor. Isto se dešava i sa nekim grubljim vlaknima, ako je prostirka od takvog materijala.

Osim toga, kupatilske prostirke, usled vode kojom se natope tokom pranja pa postanu teške, mogu da oštete i bubanj mašine, a majstor savetuje da proverite da li dobro radi – trebalo bi da pravi veoma malo buke kada ga okrećete rukom.